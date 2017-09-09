賴揆就職：新內閣立即上工

2017-09-09

做實事內閣 沒有試用期

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕新任行政院長賴清德昨宣誓就職，他在交接上任後強調「新內閣立即上工，沒有蜜月期，也沒有試用期，連磨合期都沒有！」表示他主要責任在建設國家，發展經濟，造福人民，並不是為了下一場選舉，也不是為了黨派特殊目的，新內閣不是戰鬥內閣，也不是選舉內閣，是「做實事內閣」，將誠實面對產業結構轉型、一例一休等議題。

賴清德說，他組閣的原則很簡單；第一，用人唯才，適才適所；其次，力求穩健，特別是在政院三長都調整的情況下，部會首長要能立即上手，讓施政無縫接軌；第三，重視未來目標的執行成效，內閣會隨時檢討。

賴清德強調，未來將誠實面對台灣產業結構轉型、投資障礙排除、一例一休衝擊、能源轉型的挑戰、少子化及人口老化帶來的社會危機、政府計劃的管控，以及年改、司改、稅改和許多社會關注的改革議題，都將務實擬定策略、踏實解決問題。

賴清德昨上午九時率閣員到總統府宣誓，宣誓典禮由蔡英文總統主持；蔡英文與每一位閣員握手致意，請他們全力為台灣打拚，「魄力改革，建設國家！」

行政院隨後舉行內閣交接典禮，賴清德從卸任閣揆林全手中接下行政院長的印信。賴清德說：「我的責任已經正式開始。」他一定全力以赴，率領全體行政團隊做出成績，不負國人所望。

做出成績 不負國人所望

他稱許林全的表現，指相信未來台灣人民在檢視這段歷史的時候，一定會感謝林院長所立下的每一個里程碑。他說，林院長恐怕是歷史上，第一個替總統尋找下任院長的現任院長，這種只有國家人民、不為自己的胸襟高度，令人欽佩。

賴清德指出，他始終相信，從政者只要真誠無私的為人民做事，人民就會給你掌聲。他期許團隊永遠抱持清廉、勤政、愛鄉土的信念，盡心盡力。

「證諸歷史，人民會記得我們的名字，不是因為我們曾經擔任過甚麼職務，而是我們為這個國家、為這塊土地和人民做了甚麼有意義的事情。」賴清德說，「從今天開始，我們立即上工」，要在林院長打下的基礎上，深化台灣的改革和轉型，讓台灣大步向前。

賴清德強調，「我們沒有蜜月期，除了無縫接軌，更必須與時間賽跑。」他對行政團隊只有一個要求，那就是「我們是一個團隊」，要不分彼此、密切合作、互相支援，讓改革展現效率，讓建設加速推動。