「1雙鞋怎可能2300萬人共穿」吳敦義：一例一休 太天真

2017-09-09

〔記者施曉光、沈佩瑤／台北報導〕對於「一例一休」爭議，國民黨主席吳敦義昨出席「總統府第十二、十三任國策顧問聯誼會」表示，「一例一休」實在「太天真」，以為能用一雙鞋子給台灣二千三百萬人共穿；他說，希望新閣揆賴清德可以如其所宣布，做一些適合調整，大家拭目以待。

吳敦義認為，「一例一休」不是惡意，但要大家都穿同一雙鞋子，這是很困難的，像醫院負責緊急救護的護理師、護士，怎麼可能突然交班？遊覽車司機還要停在路邊，等下一位司機來交班？根本不可能實施，對勞資雙方都帶來很多困擾。

曾擔任勞委會主委的前總統府國策顧問趙守博也發言表示，「一例一休」當然有問題，國民黨忘了在前總統馬英九任內就已通過修改「勞基法」，把每週工時降為四十小時，但他始終沒有聽到國民黨人士出來說。他還對著吳敦義說：「國民黨不要再睡覺了！吳主席。」

柯文哲：趕快處理

另外，台北市長柯文哲昨展開兩天一夜的澎湖勞軍行程，他行前受訪表示，希望賴清德優先處理一例一休問題，相信所有地方首長想法都是如此，當然賴清德施政有自己的優先順序，這點他予以尊重，但對他來講，「一例一休要趕快處理」。

對於勞團反對修改一例一休，柯文哲則直言，如果一個法令搞得大家不喜歡，就表示這個法令需要修改，但是在政治上怎樣做最好，考驗賴清德的智慧。