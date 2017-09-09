放寬七休一？勞動部否認

2017-09-09

〔記者吳柏緯／台北報導〕外傳新閣揆上任後，將先放寬「七休一」函釋，但勞動部鄭重否認，強調沒有討論過「七休一」函釋問題。至於「一例一休」是否修法，勞動部原本一再堅稱「沒有修法打算」，昨則表示，將安排時間向院長報告後，再決定政策如何定調，目前尚未有定論。

勞動部去年六月底宣布廢止民國七十五年函釋，新函釋規定每七日應有一日休息做為例假；去年十月起，除了四週彈性工時、責任制行業，其餘約四三○萬名勞工都要恢復「七休一」。

不過，客運等行業反映人力不足、排班困難，勞動部放寬三項例外狀況，至今申請使用三項例外約五萬八千多人次，多數是大眾運輸業因應年節人力所需。因此，不少企業主認為，「七休一」缺乏彈性、三項例外無法反映勞動現況，盼檢討放寬。

外傳新內閣對「一例一休」進行微調前，將先檢討「七休一」的規定，研議放寬可能性。對此，勞動部主秘陳明仁昨表示，從來沒有討論過此事，也沒聽說過要以發布函釋的方式做為「七休一」的配套。

至於是否修正「勞基法」？陳明仁指出，「一例一休」實施後，勞動部一直持續宣導、輔導企業，已看出初步成效，包括工時下降、加班費增加等，各界意見仍持續蒐集中，將安排時間和院長進行報告，再決定下一步政策如何定調，目前整個行政院的政策未經充分討論，一切尚未有定論。