除癌利器 質譜筆10秒抓出癌細胞

2017-09-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕癌症病患擔心手術沒把腫瘤切除乾淨的疑慮，可能就要有解，因為美國科學家最新研發的「質譜筆」（MasSpec Pen），只要手持輕觸三秒，十秒內就能利用癌細胞獨特的代謝物當場抓出組織內的癌細胞，不僅毫無破壞性，且準確度高達九十六％，醫師未來動刀可望萬無一失。

助醫判讀 腫瘤有無切乾淨

這項由德州大學奧斯汀分校科學家研發的最新科技，六日透過世界最大非營利科學組織「美國科學促進會」（ＡＡＡＳ）旗下《科學轉譯醫學》期刊（Science Translational Medicine）發表。領導該研究的德州大學助理化學教授厄伯林（Livia Eberlin）說，癌症病患最大的夢魘就是接受手術後又擔心癌症復發，如今「藉由提供即時分子訊息，我們可望真正改進準確度」。

手術時讓內建質譜儀的「質譜筆」前端偵測器碰觸癌變組織周邊，先釋出微量水滴，當活體細胞內的化學物質滲入水滴後隨即抽回液體，送交質譜儀進行電離技術排序分析，每種類型癌症如同指紋般獨一無二的代謝物和生物標記隨即無所遁形，筆上螢幕幾秒內就會顯示「正常」或「癌症」，執刀醫師屆時可幾乎肯定地把所有癌細胞清乾淨。

癌變組織邊緣 不再是盲點

這項工具對於癌變組織邊緣的判定尤其重要，可避免醫師執刀過或不及，也不會讓手術台上的麻醉病人空等或清醒後乾著急，因為切不乾淨可能導致癌症復發或轉移，切太多又會過度損害組織功能。研究團隊指出，已拿手術中的罹癌老鼠做過體內測試。

在人體組織測試中，也針對二十名癌症病患的組織切片，以及二五三名罹患乳癌、肺癌、甲狀腺癌、卵巢癌病患身上取出的正常與癌症組織樣本進行體外分析，結果「質譜筆」判讀準確率逾九十六％。

研究團隊之一的德州貝勒醫學院副教授薩利伯克（James Suliburk）說，既然「質譜筆」確實有助達到外科手術更準確、更快速、更安全的三項臨床需求，目前希望明年初就在手術房內的乳癌病人體內進行試驗。

目前「質譜筆」能判讀直徑一．五公釐的切片，科學家也已研發出更精巧的新筆，應該可以判讀直徑○．六公釐的切片。但厄伯林說，相較於「質譜筆」的輕巧，這項設備的最大問題就在於質譜儀價格高昂且笨重，未來得研發為「質譜筆」量身打造、更便宜且能輕易推送進出病房的新質譜儀。