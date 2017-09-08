吾黨改我們 政大校歌去黨化

2017-09-08

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學校歌因有「吾黨」、「三民主義」等詞彙，多年前就被認定黨國意識太深，不符社會脈動潮流，去年經師生抗爭並啟動修正程序，政大昨天召開校務會議正式通過修正版校歌，拿掉黨國意識詞彙，改為「民主法治」、「自由人權」等普世價值，但學校仍採取新舊版本並行，讓師生各唱所愛。

2座蔣中正銅像 移1座

另外，政大校內還保有兩座蔣中正銅像，被視為威權遺毒，校方成立銅像處置委員會討論去留，校務會議也提案表決，最後以四十三票支持移一座、廿二票全移走，因此通過將至少移走一座銅像，哪座要被移除、移去何處，還需進一步討論。

政大前身為中央黨務學校，首任校長為前總統蔣中正，校歌殘留黨國意識，屢遭師生抗議、要求修改，九十三年起歷經九次校務會議討論，但幾次表決後修改失敗；前年再有「政大野火陣線」等學生社團連署廢校歌，去年正式成立校歌檢討委員會討論，今年七月提案修正，昨日校務會議再逐句討論表決，終於拍板修改校歌。

逐句表決 拿掉三民主義

政大新校歌中，把革命改革新，命令改理念，還有「實行三民主義」改「實踐民主法治」；「建設中華民國」改「維護自由人權」，「吾黨」改「我們」等。

政大校方表示，未來新舊版本將並行，政大校歌被列為校內「文化盃」合唱比賽指定曲，或在畢業典禮等重要場合上播放，但只會播放歌曲旋律版，不影響歌詞。

政大政治系大三生葉育昕表示，舊校歌的吾黨、三民主義等殘留早期威權影子，新詞改成普世價值，可以彰顯政大的人文高度及多元包容精神，且新舊版並行，也能讓校友聯繫情感。

多元包容 新舊版本並行

政大公行系教授徐世榮說，自己當年就讀政大也參加文化盃唱過舊校歌，如今隨著時代改變，「有些事也真的要改」，他支持修改，雖然部分校友與師長基於過往情感，不希望更動，但新生代學生也有想法，如今決議新舊並行，應較寬容且正面。

校歌去政治化漸成趨勢，除了政大，不少學校也陸續出現校歌爭議，如陸軍官校的校歌有「黨旗飛舞」一詞，曾被立委劉世芳要求修正；台灣師範大學的校歌有「重歸祖國」等，去年校慶被學生舉牌抗議拒唱；師大附中校歌也有「我們是新中國的中堅」、「復興中華」及「照耀祖國的錦繡河山」等語，高雄鳳山高中校歌更含「革命的洪流」、「光復神州」等早期強烈的國民黨反攻、革命意涵，都曾引發師生異議。

台師大主任秘書林安邦昨說，考察校歌背景，這裡的「重歸祖國」指的是台灣從日本殖民統治下脫離，非黨國意識形態，若真的要修改也可以，校方採開放態度，但牽涉校友情感，應凝聚共識後再執行相關程序。