市長交接 賴清德致詞數度哽咽

2017-09-08

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市長賴清德今天將就任行政院長，昨天下午他以台南市長身分主持最後一次市政會議後，在內政部長葉俊榮監交下，將市長印信交接給代理市長李孟諺。賴清德致詞時回想過去六年多的歲月，數度哽咽，感性地對市府團隊說，「今天不是道別，在未來的路上，我們還要攜手前進，只是位置方向不同而已，再見吧，各位夥伴！」

賴清德說，一直到李孟諺宣誓就職，才放下心中的大石頭，對於李孟諺沒有恭喜，只有感謝，「因為不確認恭喜適不適合現在的狀況，就像最近很多人向我恭喜一般，因為這是一個承擔的時候。」他表示，雖然市長任期只剩下一年多，但台南市很多建設需要如期如時完工，執行力非常重要，有信心南市在李孟諺帶領下，市政會持續往前，也拜託台南市議會，不分黨派持續支持市府，並期勉兩位副市長、未來的秘書長、各局處首長及市府員工同舟共濟，使台南持續大步向前。

賴清德感性地說，第一次宣誓就職情形仍歷歷在目，轉眼六、七年過去了，全體市府人員盡力貢獻，成就了城市的光榮，能和大家共事是他一生的榮耀，這幾天在打包時，腦海裡不斷想起共事的時光。談到颱風夜隨時注意颱風的狀況、○二○六地震不眠不休救災，賴數度哽咽，台下與會者則高喊「加油！」