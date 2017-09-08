賴清德今就職 將展開請益之旅

2017-09-08

〔記者李欣芳、劉婉君／綜合報導〕行政院長林全昨率內閣總辭，準閣揆賴清德今天上午九時率閣員前往總統府宣誓後，上午十一時行政院將舉行新舊任閣揆交接，由副總統陳建仁監交。交接典禮後，賴清德將主持行政院臨時院會，撤回已送到立法院的明年度中央政府總預算案，進行調整後，預計十四日經行政院院會通過，再送立法院審議。

撤回總預算 調整後再送立院

賴清德就職典禮將有抗議活動，反南鐵東移自救會等團體稱會到行政院大門口前，將「功在迫遷」匾額送給賴清德，抗議賴在台南市長任內堅持鐵路東移，導致南鐵居民面臨迫遷的局面。

為讓施政更順利，賴清德下週一將前往立法院拜會，他也預定向扁政府時期幾位前行政院長深入請益。據悉，賴清德將先拜訪蘇貞昌與游錫堃兩位前閣揆，另一位前閣揆張俊雄人在高雄，擇期拜訪。至於另一位前閣揆謝長廷因擔任駐日代表，人在國外，另找機會聯繫。

賴清德首站的前閣揆請益之旅規劃在十日，接近賴清德的人士表示，由於要請益國是，會面過程不宜全程公開，以免造成對方的困擾，不過，行政院可能在會面後以新聞稿方式對外說明。

一例一休議題 將和內閣討論

賴清德就任閣揆後，一例一休制度也將面臨修正調整。由於賴清德先前主張一例一休應要進行修法，內定副閣揆施俊吉也認為若有需要微調就進行微調。賴清德昨在台南受訪時表示，像這種重大政策，要和內閣大家共同討論，待正式接任後，和大家一起討論，再向社會報告。

過去曾經多次表示支持特赦陳水扁的他，上任後是否會處理陳水扁的特赦問題？賴清德昨天面對媒體詢問時表示：「這些以後再談。」