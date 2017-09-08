台灣未立法處罰商業賄賂 台塑前總座收回扣 不起訴

2017-09-08

〔記者錢利忠、張慧雯／台北報導〕台塑集團前年爆發中高階幹部集體收回扣案，上任才廿四天的台塑前總經理林振榮等廿四名集團職員，涉自二○○八年開始長期接受太空袋廠商欣雙興公司「供養」，全被依違反證券交易法之背信罪法辦；台北地檢署查出廿四人確有收錢，但欣雙興是最低價得標，且無法證明其產品不佳，難認定損及台塑利益，昨將廿四人全不起訴。

台塑發言人林勝冠昨表示，檢方認定相關人等確有收取回扣事實，因此民事免職於法有據；至於是否對刑事不起訴處分提出再議，將待收到不起訴處分書後研議。

此案是因承攬台塑太空袋訂單的欣雙興家族內訌而爆發，欣雙興由長子劉上行接班後，么兒劉上至另開公司、向父親爭取做台塑生意未果，憤而在前年六月檢舉父兄賄賂台塑高層。

檢方調查發現賄賂為真，但欣雙興是該領域龍頭廠商，同業也證稱品質優良，且標案為最低價得標，因此無法證明收賄損及台塑利益，認定廿四人罪證不足。

律師李永然昨表示，美國、中國等國家，對商業賄賂等犯罪行為，已有相關處罰規定，台灣則尚未立法；以此案為例，若僅就個案角度思考公司財產是否受損害，角度太狹隘，應從公司治理面向，檢討企業形象、工作秩序是否受影響，由此評估涉案人是否構成背信罪較適當。