鼎興詐貸案 起訴華南銀代總座等18人

2017-09-08

永豐銀涉案部分 尚未偵結

〔記者謝君臨、王孟倫／台北報導〕台北地檢署偵辦鼎興牙材商詐貸逾卅七億元案，去年依違反銀行法等罪，起訴鼎興負責人何宗英、財務主管江美玉及牙醫師等十七人，昨再依涉犯銀行法關係人交易等罪，追加起訴何、江、華南銀行代理總經理賴明佑、法務主管陳俊宏、工銀租賃前董事長許明郭等十八人，並以賴、陳犯後無悔意，建請法院加重其刑；至於永豐銀行涉關係人交易部分，仍由檢方調查中。

其餘被起訴的，華南銀部分有長安分行前後任經理葉慶瑞、陳麗華、毛懿君，行員黃仲平、李俊宏，總行企業金融授信管理部審查員凌宏亮；工銀租賃則有總經理葉銳生、副總經理邵正明、審查部部長黃肇政、襄理官柏宇、業務部協理王輝湧、科員李婉菁。

華南銀部分，檢方調查發現，何宗英和華南銀前董事長林明成是連襟關係，雙方借貸屬關係人交易，華南銀代總經理賴明佑等人，不僅未要求鼎興提出十足擔保，還告知須以江美玉為登記負責人的宗哲等公司借貸，藉以規避關係人交易；截至今年六月，宗哲等公司仍積欠華南銀逾五億四千萬元。

工銀租賃部分，何宗英等人以偽造的買賣契約申貸時，工銀租賃原未准撥款，何透過妻子四姊聯繫工銀董事長駱錦明之妻，請不知情的駱詢問撥款進度，致許明郭等人揣摩上意核准放款；鼎興至今仍積欠工銀租賃逾億元。

另，華泰銀行副總經理盧政忠，藉著經辦放款業務，由鼎興贊助免費植牙、裝牙套服務，不法利益近廿二萬元。

鼎興牙材為填補資金缺口，自二○○八年起透過多家紙上公司與熟識的牙醫診所進行假交易，再偽造買賣契約及支票向九家銀行、四家租賃公司詐貸三二二次，不法金額逾卅七億七千萬元，檢方去年起訴何等十七人，並對何、江分別求刑廿年、廿五年。

行政懲處部分，金管會去年十一月先對永豐銀及華南銀，分別就內控與核貸授信等重大缺失重罰一千萬元及八百萬元；第二波今年一月再對第一銀及王道銀開罰二百萬元。金管會表示，若發現新事證，不排除祭出第三波處分。