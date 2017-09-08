「自救」爭取復牌 樂陞今股東會 要許金龍下台

2017-09-08

〔記者張慧雯／台北報導〕今年六月十六日，樂陞股東會因出席人數不足宣布流會，現任董事長許金龍不下台，也卡住樂陞現經營階層「自救」復牌的機會。第二次股東會今日登場，樂陞高層積極遊說法人股東交出委託書，強調「等不到許金龍自行下台，只好開股東會讓他下台，這是樂陞脫困的唯一機會」。

這次股東會選舉暨討論事項包括「增選兩席董事案」、「擬有條件解除現任、新任董事及其代表人之競業限制案」。據透露，主要目的是讓不肯辭去董事長的許金龍下台，另樂陞已提報兩名獨立董事人選給櫃買中心「過目」認可，但最後當選名單還是要等今日投票後才能公告。

樂陞內部人士分析，許金龍除在檯面上掌控的「KINGKONG DEVELOPMENT LLC」持有逾五六九三張股票外，樂陞前七大法人股東約占股本二十六％到二十八％，這些法人過去都是將委託書交給許金龍個人，上次股東會就是因許不肯交出委託書而流會。

代理董事長何嘉興記取教訓，積極與法人股東聯繫、拜託大家出席；但樂陞散戶股東超過兩萬人、且遍布全台，「就算到了前一天，還是不敢說有把握股東會一定開得成，因電子投票的股東只占約八％，還是要靠所有股東的幫忙！」

主管機關櫃買中心已「明示」，除非許金龍交出董座，否則別想復牌。樂陞現經營階層研判，在歷年財報已更正、公告，目前看來沒問題，只要許金龍能下台、與樂陞確實切割，復牌機率相當高；投資人不想要手中股票成壁紙，就要踴躍出席股東會。