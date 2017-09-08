李永萍脫產成功 投保中心頭痛

2017-09-08

許金龍資產雖被假扣押 但沒收新制恐不利投資人求償

〔記者陳永吉、徐義平／台北報導〕上週投資人保護中心向台北地院遞狀，對樂陞案提出民事求償，也讓樂陞獨董李永萍已經脫產成功的消息曝光；事實上，投保中心也假扣押樂陞董事長許金龍財產，但因「沒收新制」去年中開始實施，求償的投資人未來可能一毛錢都拿不到，讓投保中心非常頭痛。

根據高院及地籍資料，李永萍名下位於內湖區的房地產，二○一五年五月僅設有二六四萬元第一順位抵押權，卻在去年八月樂陞案後，再設定二六○七萬元的第二順位抵押權，放貸銀行均是台北富邦銀行，等於李從房產套現兩千多萬元，且因其最值錢的資產就是這棟房子，投保中心在她脫產後假扣押其資產，能拿到的有限。

對照實價與地籍資料，李永萍房產為北市民權東路六段二四八巷內的「欒樹園」社區，目前僅有兩筆實價紀錄，均在二○一五年，成交價分別為三三五○萬元及三千萬元。

若以債權擔保金額回推，貸款成數若為七成，當初銀行鑑定總價回推約三四○○萬至三五○○萬元，若以貸款八成回推，推估鑑價金額約三千萬元；但李是二胎房貸，能不能貸到這麼高成數不無疑問。

巧合的是，貸款銀行為北富銀，台北市政府持有富邦金控股權十三％，而李永萍曾擔任台北市副市長。

另外，許金龍資產也已被投保中心假扣押，但投保中心董事長邱欽庭說，如果是「沒收舊制」，當投保中心假扣押被告資產時，只要民事判決確定後，依證交法優先分配給求償的投資人；但新制實施後，為了迅速解決賠償問題，只要刑事判刑確定，「一年內」就要分配被告假扣押的資產，讓有請求權的債權人先登記分配，剩餘的沒入國庫。

如此一來，投保中心代位求償的民事官司動輒打好幾年就慘了，屆時，這些侵害投資人權益的大股東資產都分配給銀行等債權人，對投資人並不公平。不過他說，法務部已經承諾投保中心，將會修法，希望把廢掉的「武功」找回來。