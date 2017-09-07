人物側寫》熟稔經濟部業務 沈榮津真除

2017-09-07

記者黃佩君／特稿

內閣改組，經濟部代理部長沈榮津確定真除。沈榮津為工業局基層出身，將近四十年經驗，對經濟部體系無比熟稔，被認為「聞一知十，沒有不能掌握的政策」，且本土色彩強，也善於溝通協調，相當獲得產業看重，被認為是解決產業「五缺」問題的不二人選。

經濟部官員表示，沈榮津幾乎工業體系內各項業務都碰過，且善於協調，過去綠營執政時期受前行政院副院長林信義及前經濟部長、現任總統府顧問何美玥看重。

不過，沈榮津也因本土背景，為官之路一度遭遇波折。二○○八年尹啟銘擔任經長期間，將沈從工業局副局長調到中部辦公室擔任主任；雖然是平調，但中辦遠離台北，且業務較難有表現，被認為是冷板凳。

沈榮津對面板及半導體業貢獻良多，可說一路看兩兆雙星長大，卻被放到中辦，被外界認為是清算「綠骨文官」的舉動；沈後來越調越遠，轉任加工出口區處長，也是官場生涯最低潮時期。

不過，沈因其專業及與廠商經營起的信任關係，在馬政府後期回到經濟部擔任工業局長、次長，在中辦及加工出口區的歷練也成為其資產，讓他除了電子業外，更熟稔工業區及機械業的生態，蔡政府推動「五加二」產業，他即成「智慧機械」的重要推手。

黨內人士表示，沈榮津勤跑基層，對綠營的組織也相當熟稔，與產業的溝通能力可能是內閣第一。總統蔡英文有一次在選前跑攤致詞，就曾親暱地拍拍沈的肩膀說「要麻煩次長把政府看好」。而經濟部角色多元、事務多如牛毛，沈也的確扮演好重要看守角色，若接到府院電話，被問起任何事均如數家珍，因此被認為是「最安心」的部長人選。

沈代理經長後，也宣布要加強與產業溝通，解決「五缺」問題，也將是其未來延續著力的項目。