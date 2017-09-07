看問題》政務官與西瓜

2017-09-07

記者鄒景雯／特稿

這波的內閣改組初步告一段落，幾個重要部會，例如國發會與金管會，由於人選爆冷，被若干街頭巷議譏評為：派個「西瓜」都可以當；理由是新人選的法政背景，並不符總體與金融的機關特性。這樣的出手，完全沒有搔到癢處。

要精準對新內閣成功施壓，使繼任者鎖對螺絲（非僅是鎖緊螺絲），應該先有個正確的認識，那就是「政務官」與「事務官」的區別大矣！這兩種不同的角色要能稱職扮演，其實必須具備的條件，幾乎可說是完全相反。

政務官，首要在全局觀，能夠掌握世界潮流的趨勢，對國內情勢充分理解，而能將外部與內部的資訊進行充分的整合，進而可以淬鍊出整體的認識；其次要有魄力，一個單位的首長，無時無刻在做決策，因此不斷在面對選擇的問題，任何一項抉擇，都可能有風險，然一旦做了決定，首長就要負責，這是一個最基本的指揮道德，如果政務官缺乏這種擔當，組織必然離心離德，無法成功領導；此外，政務官推動政務，要有系統工程的概念，清楚明白在什麼時間、什麼地點、要運作哪些單位，用什麼樣的人，去共同完成什麼事。因此，這必然是一個團隊作戰，不是單線指揮所可以成就的。

事務官，則有三項美德，與前者截然不同，第一要專業，按照組織設置的職掌要求，專精到鉅細靡遺、瞭若指掌；第二是保守，所謂依法行政，不偏不倚，才能公平正義、弊絕風清；第三要本位，因為政府之所以有部會局處的安排，就是要分門別類，不僅進行分工，同時要專人專責管理好每個區塊，使事務不致出現死角。

這兩種人才的訓練與需求，不是一樣的途徑，事務官是組織穩定的力量，政務官則是帶領整個政府有效運轉的進步力量，因此打分數的標準當然是兩套。不過，這兩者必須相輔相成，才可能構成具有競爭力的團隊。

例如當事務官進入細節時，政務官要能大處著眼；當事務官保守時，政務官要有擔當地做決定；當事務官本位時，政務官要具有跨部門整合的能耐。絕對不是政務官被事務官牽著鼻子走。

台灣近二十年來，為什麼政務官的表現每況愈下，牽涉到機會成本的難題，如果我們要從民間攬才進入政府服務，即使冠以奉獻、使命感等光環，機會成本還是太高，令人裹足不前；於是只能從機會成本低的族群中尋找，學者最低（例如：失敗了，大不了回去教書、研究），事務官其次（有退休金保障），這兩種人因此成為這些年大量政務官的主要來源。

新加坡是一個鮮明的反例，他們的政務官待遇，早年是取前六大專業經理人薪資的中數，後來改成前五百大企業CEO的中數做為部長級薪資，因此比較可能由一流的人才來經營政府。

不過，台灣也不要氣餒，在現實環境下，一日政務官，就要賺出政務官經世濟民的一生（附加）價值，那麼應該把全局觀、魄力、系統概念三個基本條件，浸潤到施政邏輯之中，誠懇為國效力。國人的集體智慧，終究會以這些標準來客觀評價其在任功過。