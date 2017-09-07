曾撰文轟賴清德 詹順貴被總統慰留

2017-09-07

〔記者李欣芳、劉力仁、陳梅英、吳柏緯／台北報導〕行政院長林全今天將率所有閣員提出內閣總辭，原本堅持隨內閣總辭去職的國發會副主委龔明鑫、環保署副署長詹順貴、農委會副主委陳吉仲，都經蔡英文總統親自召見慰留後，確定將繼續留在內閣。

環保運動出身的詹順貴，為了南鐵東移一事，曾經槓上台南市長賴清德，出任當地居民自救會的委任律師，李全教案賴清德不進議會，詹順貴也撰文批評賴踐踏民主憲政。確定行政院長將由賴清德接任之後，詹順貴立即表示要跟林全同進退，回到熟悉的環團社運領域，重拾環境律師的工作，這兩天已經準備思考籌備律師事務所相關事宜。

詹：很難抵擋得住溫情攻勢

據悉，林全先在本週一晚間找詹順貴懇談，當面予以慰留。詹順貴昨又被蔡總統找進總統官邸約談，蔡總統表示，知道詹順貴和賴清德有些意見不合，但不同意見仍能溝通反映，「先試試看」，若真的沒辦法再離開。另外，因為詹也帶不少年輕幕僚進入政府體系，總統希望詹能多利用機會來磨練這些年輕人。最後，詹順貴同意蔡總統的慰留。

詹順貴表示，「很難抵擋得住排山倒海而來的溫情攻勢」，蔡總統都出面了，因此將留任。他認為在政府部門做事，還是有空間可以努力，只是在政府機關做事，要更務實。未來會繼續本於職責、做自己想做的事，如果未來有意見不合的地方，也會盡量溝通。

據指出，賴清德前晚也打了兩通電話給詹順貴，但詹沒接到；昨天詹確定留任後，賴清德晚間也傳簡訊給詹順貴，感謝詹願意留下來一起打拚。

龔明鑫原本也堅持返回台經院，但昨早進總統府向蔡總統報告請辭決定時，蔡當面慰留表示，在公部門同樣可以貢獻專長，希望他持續推動手邊業務，並期望他到經濟部多一點歷練，龔決定接受總統及新閣揆賴清德的安排，轉任到經濟部任政務次長。

龔明鑫說，當初請辭主要是認為推動的業務已上軌道，完成階段性任務，希望留給新內閣人事佈局空間，返回台經院，也能從事自己專長的政策規劃，若日後有需要，也可以民間智庫的角色提供政府施政作參考，為不負總統所托，最後接受總統的慰留。

農委會副主委陳吉仲也被留任

另外，因生涯規劃原也打算離開內閣的農委會副主委陳吉仲，昨與詹順貴一同被蔡總統找進總統官邸約談後，也確定留任。

雖然大多數閣員都留任或接受慰留，不過，勞動部政務次長郭國文仍表示已決定回台南，並於日前向勞動部長林美珠表達辭意。至於回台南的動向，郭僅說有「政治任務分工」。

勞動部次長郭國文將辭官回鄉

林美珠這兩天在菲律賓參加台菲勞工會議，郭國文說，林美珠出國前已表達辭意，不接受慰留，並希望有充足時間讓林美珠可以徵詢適合接任的人選。

郭國文過去曾擔任台灣勞工陣線秘書長、首任全國產業總工會秘書長，從事工運十一年多，也曾擔任台南市議員，並出任市議會民進黨團總召。