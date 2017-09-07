追不當黨產 內定黨產會主委林峯正：上窮碧落下黃泉

2017-09-07

〔記者鍾麗華／台北報導〕國安會諮委林峯正將接任黨產會主委，對於新職，林峯正表示，黨產會已初具規模，也有成果展現在國人面前，他將在現任主委顧立雄打造的基礎上，一步步再往前推進。未來工作重點是對國民黨附隨組織的認定，黨產會將上窮碧落下黃泉，把斷簡殘編的跡證加以拼圖，完成轉型正義的最後一哩路。

完成轉型正義最後一哩路

林峯正表示，追討不當黨產是台灣民主發展上非常重要的一步，過去歷史所遺留下來的轉型正義議題應該被處理，這也是所有關心台灣民主發展的人都會關心的議題，包括他在內。「過去長夜漫漫，終於盼到有一天要黎明」，但不是一跨過去就是黎明，未來還要有很多努力。

林峯正強調，接下來黨產會重要的工作，是對國民黨附隨組織認定，坦白說，附隨組織相關證據與留下來的跡證，比較模糊，所以要費一番工夫，想辦法把斷簡殘編的跡證加以拼圖，而整個拼圖，不像大家想當然耳，畢竟黨產會是依照國家公權力運作機關，受到相關法律規定要求，因此還需要努力。

對於準閣揆賴清德昨日徵詢，林峯正表示，他是持正面的態度，不過，考量到司改國是會議上月結束，會議才開完，剛要進入執行階段，而且司改又涉及跨院部分，牽涉層面複雜，因此他必須把手上工作做一個盤點，讓後繼的人、相關機關能順暢執行改革。

顧立雄在追討國民黨產時，給人犀利、強悍的印象，而林峯正的性格則相對溫和，未來將如何與國民黨交手？林強調，每個人做事有不同方法，選擇路徑也不一定相同，但結果都是一樣。他也提到，顧是他台大學長、律師前輩，他在民間司改會擔任執行長時，顧是董事長，兩人是多年舊識，因此接下黨產會主委，覺得格外親切，未來也會向顧請益。

父親林時機曾任黨報社長

林峯正的父親是前國民黨立委林時機，林時機也曾任國民黨報「中華日報」社長，林峯正指出，當他點頭接黨產會主委時，就知道大家一定會把這件事拿出來討論。但他與父親從來都是不同政黨，「大家要共同面對過去的歷史，個人相關背景在歷史洪流中算不了什麼，追討不當黨產是是非的問題。」