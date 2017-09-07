「沒有離開台南」 賴：服務更廣

2017-09-07

〔記者劉婉君、邱灝唐／台南報導〕「我沒有離開台南，雖然卸下市長的職務，但只是服務範圍更廣。」市長賴清德今天將辭去市長一職，北上接掌行政院，他昨天在市府舉辦「畢業記者會」，向市民報告市政成果，並宣布由秘書長李孟諺代理市長。記者會尾聲，他以感性口吻說，「對於台南市民的支持永遠感激，對於台南的愛，我永遠放在心裡。」聲音還一度哽咽。

宣布秘書長李孟諺代理市長

賴清德昨天的記者會以「愛與感激」為主題，整個市府團隊及市政顧問排列站在他的身後。賴清德說，為了後續的市政工作不會中斷，經過審慎考慮之後，代理市長由李孟諺承擔。

賴清德稱許李孟諺是水利專家，不僅有工程背景、善於協調，而且深入基層，上任水利局兩個月左右就遇到當時的水利署長楊偉甫到台南市視察，李孟諺馬上披掛上陣，講述台南市的治水計畫，當時楊偉甫第一句話就說，「李孟諺算你厲害，短短兩個月不到，你竟然有辦法掌握。」決定由李孟諺代理市長，最重要的是他任秘書長後，掌握每一項市政。

賴清德也不忘感謝兩位副市長，稱讚吳宗榮是工務專家、張政源是交通專家，向兩位副市長說明基於業務推動決定由李孟諺代理市長時，兩人也同聲表達支持。賴清德期勉市府團隊再接再厲，在代理市長帶領及兩位副市長協助下，不僅不能退步，更要大步向前。

感謝市府團隊及市民支持

會中，賴清德兩度鞠躬，分別感謝市府團隊及全體市民的支持。他表示，市政的成果是台南的光榮，也是他北上最大的主因，感謝市民廿幾年來的支持與栽培，否則不會有今天的他，也不會有機會為國家承擔更大的重擔。

昨天的記者會也邀請○二○六地震受災戶及家屬一同出席，還有許多民眾參加，爭相與準閣揆合照。