賴清德釋善意 致電在野黨團

2017-09-07

〔記者呂伊萱、彭琬馨、曾韋禎／台北報導〕台南市長賴清德明天將接任行政院長，並預定下週一到立法院進行拜會，據了解，賴前日親自致電立院在野黨團代表。國民黨團書記長林為洲昨說，賴可能希望有蜜月期，「態度滿客氣」；時代力量總召徐永明指出，賴親自聯繫在野黨團，有助於未來行政、立法溝通；親民黨團總召李鴻鈞則對賴的作法表示歡迎。

下週一將拜會立法院

賴清德明天將接任行政院長，行政院也將撤回明年度中央政府總預算案，調整後經行政院會通過，再送立法院審議。據了解，在總統宣布新任閣揆後，賴清德隨即一一致電立法院各在野黨團代表，表明下週一上午與準政院副院長施俊吉和準秘書長卓榮泰，一同到立法院拜會立法院長蘇嘉全與副院長蔡其昌，同時邀請朝野黨團代表出席，會後並拜會各黨團。

林為洲昨說，賴前天先撥電話給國民黨團總召林德福，但林德福還在國外；他則是先接到賴的簡訊，賴自謙為「弟」，稱他為「書記長」，賴說明自己將擔任行政院長，將來請他多指教，共同為台灣打拚。林為洲接到簡訊時沒想到，賴竟會本人直接打電話來，對賴第一印象「態度滿客氣」，表明要拜訪黨團。林認為，賴當然希望保持友好氣氛，可能期待蜜月期，「未來要慢慢觀察」。

李鴻鈞受訪表示，和賴清德是老同事，也在前日下午接到賴的電話，對賴將拜會立院表示歡迎。

李鴻鈞說，本會期有許多重大議題，包括前瞻爭議、軍人年改、稅改與一例一休等，他提醒賴揆，當院版法案不符合民意期待時，執政黨立委也不一定會買單，因此行政院不只需和在野黨立委溝通，「和執政黨立委也需要溝通」。

展現積極溝通企圖心

前日下午也接到電話的徐永明說，賴曾連任多屆立委與黨團幹部，熟悉立院生態，此次賴主動聯繫在野黨團，便展現他積極溝通的企圖心。

徐永明認為，現任行政院長林全比較倚賴黨團，賴是政治人物出身，也有其政治期望，從親自致電的小細節就可以看出，未來行政院與立院黨團間的互動應會更密切，有助行政、立法溝通。

根據安排，賴清德下週一至立法院拜會時間緊湊，八點半與正副院長、各黨團幹部會面後，九點旋即拜會國民黨團，接著依序拜會親民黨與時代力量。

民進黨團總召柯建銘表示，五日賴清德就親自打電話給他，說要來看他一下，不過柯建銘認為，民進黨是「自己人」，考量賴現在應該有很多事要忙，民進黨排後面一點沒關係，相信未來行政、立法間的溝通不會有問題。