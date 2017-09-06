人物側寫》法政專才陳美伶 與賴清德有革命情感

2017-09-06

記者李欣芳／特稿

曾擔任台南市政府秘書長的行政院秘書長陳美伶，向來是準閣揆、台南市長賴清德倚重的幕僚，陳美伶行事認真，是蔡英文政府不可多得的女性專業人才，由於現階段國發會的角色弱化，這次賴內閣大膽起用法政與行政專才的陳美伶出任國發會主委，她未來如何控管蔡政府的政策，引發矚目。

去年五二○以來，擁有法學博士頭銜的陳美伶一直是閣揆林全重要的左右手，先前因大法官宣告未能保障同性婚姻的「民法」違憲，要行政機關在兩年內完成修法，陳美伶即獲林揆委以重任，擔任行政院同婚法制化研議專案小組召集人，定期召開跨部會會議，研商同婚法制化議題。

正因負責整合同婚法制化爭議，動見觀瞻，陳美伶受到挺同與反同團體不小的壓力，不僅如此，由於同婚議題經常引發正反意見的論戰，陳美伶也不時受到來自決策高層的關切，其所承受的壓力之大，可想而知。

然而，身為林全的幕僚長，陳美伶總是努力完成林揆所交辦的任務。早年是高考法制人員第一名，文官出身的她，一路從法務部的科員做到行政院法規會主委，蘇貞昌擔任閣揆時期，獲拔擢為政院副秘書長，乃至林內閣時期的政院秘書長，陳美伶的行政資歷相當完整。

陳美伶過去也是賴清德推動台南市政的得力助手，賴市長任內施政滿意度獲五顆星評價，他是幕後重要功臣之一，過去台南歷經南鐵地下化東移抗爭、議長改選風波、台南大地震，陳美伶無役不與，與賴清德建立深厚的革命情感，這次她轉任政委兼國發會主委，續留內閣打拚，顯見她深獲賴清德的信任。