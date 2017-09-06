人物側寫》犀利律師顧立雄 突破財金幫獨占

2017-09-06

記者楊淳卉／特稿

行政院黨產會主委顧立雄將接任金管會主委，承擔金融改革重任，成為最大黑馬。顧立雄任黨產會主委期間，強悍風格深植人心，對於各項業務要求極高。他犀利的律師性格，將為金融圈帶來什麼樣的改革，備受外界關注。

顧立雄去年在蔡英文總統親自徵詢下，接下追討政黨不當黨產任務，這次再獲蔡總統徵詢，接下金管會主委重任，打破由財金幫獨占財金部會主管的往例。蔡政府一方面要借重他的律師長才，二方面由他職掌金融改革，也較能安撫並獲得綠營信任。

顧立雄在黨產會期間，對於每項調查案件，採行過去在律師事務所的個案追蹤方式，要求第一線承辦人報告調查進度與內容，若有不足或欠缺，則直接指示補強方向，並由專任委員負責督導，在公部門可說相當罕見。對部屬來說，過程中往往承受不小的工作壓力，但也因歷經這樣的直接指導，更能快速成長，並且獨當一面。

顧立雄做事風格雖犀利嚴苛，但在查察黨產案上，仍有鐵漢柔情的一面。如黨產會凍結國民黨黨營事業資產後，他仍因顧慮基層黨工薪資問題，多次與國民黨展開協商，即使這些做法可能受到外界批評或綠營不滿，他仍努力在追討不當黨產與保障勞工工作權益間取得平衡。

短短一年間，黨產會對於國民黨重大黨產案件調查即已告一段落，對蔡政府「落實轉型正義」的政見有重大貢獻；黨產會後續多處理行政處分及官司問題，這也意味著顧立雄已成功完成階段性任務。

相較於黨產會，律師出身的顧立雄投入金管會工作，勢必腹背受敵，但正如他延續在律師與黨產會主委期間「使命必達」的性格，顧能否完成自己對新職所設定的目標，外界正拭目以待。