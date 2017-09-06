被徵詢掌金管會 顧立雄：嚇了兩跳

2017-09-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕黨產會主委顧立雄將轉任金管會主委，被封為大黑馬。顧立雄昨受訪坦言，他接獲徵詢時，「豈止嚇一跳，簡直是嚇兩跳！」「我的心情不只是戰戰兢兢，而是壓力很大！」

顧立雄表示，未來擔任金管會主委的最大目標，就是要兼顧金融市場監理和金融業務的創新，將以律師的角度，加上過去卅年辦過許多金融案件的經驗，與金管會本身的專業進行溝通，也會用謙卑的態度吸取知識。

上月中蔡賴徵詢 考慮多時才點頭

據了解，蔡英文總統與賴清德早在上月中就徵詢顧立雄轉任金管會的意願，甚至派府院高層向顧說明金管會業務與人事狀況，顧考慮多時才點頭。

顧立雄表示，他與金融產業沒有足夠淵源，原本對於接掌該職務非常猶豫，經徵詢相關友人意見後，大家認為許多國家金管會主管是律師出身，認為律師也可以進入狀況，他才做出決定。

盼能鬆綁法規 又可有效金融監理

對於未來工作目標，顧指出，目前金融圈要如何有效監理，又可同時兼顧金融創新，就是一門學問。因金融科技要有實驗性質、鼓勵創新，但又會擔心實驗性質會對金融監理產生不利，這就會涉及公司治理與法律治理落實問題，是否要進行差異化管理。

顧表示，金管會管轄範圍很廣，包括銀行、期貨證券、保險等，這些行業涉及投資大眾和金融消費的重大利益，既要鼓勵他們能夠走向創新，又要達到有效金融監理，如何在兩者間取得平衡，會是未來很大挑戰。至於法規鬆綁，則可向國外經驗借鏡，在一個範圍內做鬆綁，並有差異化的可能。

顧表示，未來要借重金管會本身高度的專業，以此為基礎與內部成員溝通，看如何能鬆綁法規，但又可達到有效金融監理。他強調，「除弊前要先興利」，大家都在關注如何除弊，但不能忘記興利，金融科技創意不能因為除弊的觀點，來傷害創新的可能。

挨批非金融專業 顧自信很快能上手

對於國民黨立委曾銘宗質疑顧立雄是司法專業，卻擔任金管會主委，是藐視金融專業；顧立雄回應，曾的批評並非無的放矢，也許自己對金融商品的知識有待提升，但以法律專業衡量對金融商品的理解，也可以很快上手。

未來是否會將律師事務所與在黨產會做事的經驗、方法帶到金管會？顧則說，在還沒了解金管會如何進行監理檢查與相關業務前，沒辦法具體表明，未來會花加倍的時間和努力，理解這個產業和環境、人事。

黨產會委員羅承宗說，新內閣能破除從「金融幫」裡找人的迷思，值得期待。黨產會副主委施錦芳表示，金融體系現階段最需要的是法遵及金融犯罪防制的落實，由法律人掌舵，未來金融改革應該會令人耳目一新。