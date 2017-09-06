掩不住好心情 林全：像畢業典禮

2017-09-06

〔記者鍾麗華、李欣芳／台北報導〕行政院長林全即將卸任，蔡英文總統昨在記者會上致詞時五度向林全道謝。她表示，雖然林全請辭獲准，但不代表她同意林全離開團隊，這只是角色的調整，相信林全未來還會繼續協助，並守護執政團隊。

林全一派輕鬆出席記者會，到現場入座時，就鬆開西裝鈕扣，雙腳岔開，兩手輕鬆交握放在腿間，靠著椅背，面帶微笑，他形容自己的心情有點像畢業典禮；而即將接任閣揆的台南市長賴清德則正襟危坐，挺直背脊，並未靠著椅背，也沒鬆開西裝鈕扣，雙手緊貼大腿上，神情略顯嚴肅，與坐在一旁的林全形成強烈對比。

林全透露，他在六月和蔡總統提到應該內閣重組，蔡總統問他對接任人選看法，他們意見交換認為，賴清德是這階段的人選，因此特別在賴清德出國前和他碰面，分析接下來換人的必要性和意義，賴清德非常誠意思考，完全不考慮個人。

林全說，等到賴清德回國後，他迫不及待第二次和賴碰面，賴表示願意正面思考，他把心頭重擔放下來，向蔡總統回報。他知道蔡總統也側面探詢賴清德意見和看法，後來為了無縫接軌，他和賴陸續偷偷見面幾次。

透露和賴偷偷見面談交接

蔡英文昨天的講稿，花了大半篇幅在感謝林全，也細數林全一年多來的成績。她說，林全是一個無私、有風骨的人，願意為改革兩肋插刀。林全不愛炒政策短線，不譁眾取寵，所有的規劃，都依照短中長程，按部就班來做。他的努力，會成為接任者最寶貴的資產，台灣人民一定會逐步看見成效。

林全將在週四行政院會率所有閣員提出總辭，政院安排當天院會後為林揆舉辦歡送茶會，林全昨天下午出席行政院的中元普度，在普度之後向行政院的駕駛們握手致意，有政院員工感到依依不捨。