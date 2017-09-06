行政立法新關係 蘇嘉全期許賴做好溝通

2017-09-06

〔記者彭琬馨、楊淳卉／台北報導〕台南市長賴清德將接任行政院長，立法院長蘇嘉全昨指出，期許賴揆在既有基礎上繼續推動國家改革發展，與國會進行良好溝通。內定行政院秘書長卓榮泰表示，他將負責行政院與立法院間的溝通協調，尤其有必要與在野黨團做更多溝通，若溝通有效，議事效率也會提高。

立法院新會期將於廿二日開議，隨著內閣改組，總預算案與施政方針報告都要再做調整。民進黨團總召柯建銘表示，賴清德當過四屆立委，對立院生態非常清楚，相信以賴過去經驗，未來行政立法間的溝通「沒問題」，雖然賴有些時候很強硬，但並非沒有彈性。

卓榮泰：多與在野黨團溝通

柯建銘強調，民進黨在行政立法間的溝通平台很健全，只要賴清德能徹底要求部會首長與黨團成員充分溝通，相信未來政策推動沒有太大問題。

柯建銘說，他昨與賴清德通過電話，「大家都是老同事」，黨團等賴忙完再來做相關碰面安排；民進黨團幹事長劉櫂豪也表示，黨團對賴接任閣揆「充滿期待」。

對於未來兩院互動關係，卓榮泰表示，他將負責行政院和國會間的協調，以及與政委間的分工。現在立法院熟悉的朋友比不熟多，應該可以得到比較多協助，之後與在野黨團做更多溝通也是必要，「如果溝通有效，議事效率會提高，希望做這樣努力。」

卓榮泰說，他過去在北市議會時，和現任國民黨立委陳學聖、費鴻泰、蔣乃辛等人都是老同事，他和陳還相處得很好，而他過去與費鴻泰還是同一選區；針對媒體提到，費鴻泰現在是國民黨鷹派指標，「感覺是相當棘手的對象」；卓則笑說，「有時見到老朋友，彼此都會不一樣。」

在提到前立法院長王金平時，卓榮泰也表達尊王立場，他說，過去在立院算資淺，「看到王院長都很遙遠」，他也開玩笑說到，聽說立院在改善硬體，「軟體也要改一改」，議事運作順暢一點，就不用開那麼多的臨時會。

至於這次出任新職，卓榮泰表示，他前天接到賴清德徵詢，「還讓電話響很久」，兩人昨天也會面，但沒特別提到任務細節；因交接的時間很短，行政院組織和十幾年前他在行政院時差很多，之後一定會向現任秘書長陳美伶請教。