賴揆將撤回總預算 調整後重送

2017-09-06

〔記者李欣芳、鄭鴻達／台北報導〕行政院長林全向蔡英文總統請辭獲准，但林內閣已送至立法院的明年度中央政府總預算案該如何處理？立院民進黨團幹事長劉櫂豪昨透露，準閣揆賴清德昨午已與他通過電話，會尊重往例處理。獲留任的政院發言人徐國勇也表示，賴清德週五上任後將舉行臨時院會，屆時將依「往例」撤回已送到立院的總預算案，經過「調整」，預計十四日院會通過後，在開議前再重送立院。

張俊雄吳敦義組閣都曾撤回調整

徐國勇表示，前行政院長吳敦義與張俊雄都曾分別在接任閣揆時撤回總預算案，進行調整後再重送立院，此做法符合慣例與法律規定。

劉櫂豪則表示，此部分就是依往例，而賴清德是民代出身，相關歷練很多，他昨午有與賴通過電話，表達黨團對此事的想法，賴也說他曾待過立法院，會尊重往例處理。

民進黨團總召柯建銘表示，先前有吳敦義、張俊雄撤回總預算案之往例，在預算總數不變的框架下調整，此事不至於成為爭點，新任行政院長週五召開臨時院會，會先來函立法院撤回總預算案，等新院長看過後再看要怎麼調整，屆時在野黨若有意見也可以來溝通。

親民黨團總召李鴻鈞表示，新年度中央政府總預算案才剛出爐，如今要改組內閣，包括施政方向，總預算案也應退回全面修改。國民黨團書記長林為洲回應，未來新閣揆要為預算編列辯護，並由其執行政策，因此黨團支持親民黨團要求退回總預算並重編之訴求。

時代力量黨團總召徐永明認為，先前送來的預算是林全時期的，若賴清德院長施政方向、內容與前任版本有所調整，總預算案勢必也會調整因應，若如此就應主動擬一份新的總預算案到立法院，施政報告也是一樣。