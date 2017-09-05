借鏡香港 打恐怖牌 香菸警示圖文擬增至85％

2017-09-05

國健署 研擬修菸害防制法

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣吸菸人口估有三百多萬人，明顯高於香港的六十四萬人，但台灣香菸警示圖文比率僅占菸盒面積的卅五％，且多走溫馨路線，與香港警示圖文比率達八十五％，且走恐怖訴求作法差很大；學者指出，台灣的警示嚇阻效果可能較有限。

國健署表示，已著手修正「菸害防制法」，警示圖文將增至八十五％，也要將電子菸納管，修法草案已送至行政院，希望這會期能送進立法院完成修法。

台灣溫馨路線 嚇阻效果差

香港今年六月通過警示圖文擴大至八十五％，在昨天登場的「第九屆兩岸四地菸害防制交流暨十周年大會」，現場就展示預計年底上路的十二款菸盒警示圖片，內容皆以恐怖圖片搭配「吸菸禍及子女」、「吸菸引致中風」、「吸菸易致早死」等警語。

香港大學公共衛生學院教授林大慶表示，藉由問卷調查了解到，大多數民眾都支持政府執行警示圖文擴大至八十五％，特別是恐怖圖片對於青少年警示吸菸後果、嚇阻效果更好。

據統計，國內成人吸菸率達十五．三％，其中青少年吸食電子菸比率更是二倍成長，去年統計國中生吸食電子菸達三．七％（前年二％）、高中生四．八％（前年二．一％）。

電子菸也將納管 加重罰款

國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英說明，新修正「菸害防制法」將會擴大警示圖文至八十五％，同時，針對電子菸管制也將加嚴，違法製造、輸入罰款從一萬元至五萬元提高到五萬元至廿五萬元；違法販售罰款也從一千元至三千元提高到一萬元至五萬元，希望能藉此降低吸菸率。衛福部也將會邀集專家再研議修改警示圖文內容，可改採較恐怖圖文提高嚇阻效果。