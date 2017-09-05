立委籲賴：多延攬具實際政治經驗人選

2017-09-05

〔記者楊淳卉／台北報導〕台南市長賴清德八日將接任行政院長，其內閣人事布局備受關注。民進黨立委昨多指出，林全內閣過去遭批是「老藍男」，盼未來賴清德內閣能多延攬具綠營背景及實際政治經驗的人選，大家比較可以接受。

民進黨立委羅致政表示，林全內閣的定位是財經內閣，盼賴清德內閣會是更貼近民意的內閣，多延攬有實際政治經驗的人選，才能了解基層的需要，不要再搞雲端政策。他也說，民進黨還有很多人才，不是非用國民黨不可。

民進黨立委蔡易餘表示，相信賴清德組閣會與林全有不同氣象，賴是民選出身，應會延攬更多具民意基礎、曾受過選舉洗禮的人選擔任政務官。他也表示，「老藍男」的問題的確困擾民進黨很久，但林全內閣的技術官僚確實執行許多民進黨核心價值的改革，還是要給予掌聲。

民進黨團書記長何欣純表示，林全內閣首長許多是學者專家背景，首長來立院溝通的頻率不高，也常常不清楚政策目的和讓民眾有感的地方在哪裡。賴是基層選舉出身，當過地方首長，常在第一線與民眾接觸，賴領導的團隊風格應會更「接地氣」，與立院溝通會更親切，政策論述也可能與過去不同。

何欣純表示，新會期預計先處理一例一休修法，這是賴清德接任行政院長後會遇到的第一個挑戰，接著預計處理稅改、總預算案及軍人年改議題。

立院時力黨團總召徐永明則說，盼賴清德內閣是更強化台灣認同、能因應目前新挑戰的內閣，他也認為內閣應大幅改組，尤其財經部會應大幅更動。