蔡今陪同開記者會 賴將談工作願景

2017-09-05

〔記者鍾麗華、洪瑞琴、劉婉君／綜合報導〕行政院長林全前天請辭，新閣揆將由台南市長賴清德接任，預定週五交接。蔡英文總統今天上午將於總統府召開記者會，親自介紹新閣揆，賴清德也將一同出席，對外說明接任閣揆的心路歷程，並暢談未來工作願景與挑戰。

賴清德昨天上午仍依既定行程出席活動，但在即將接任閣揆消息曝光後，面對媒體詢問時，他僅回應「謝謝」。不過，賴清德週三上午將在台南市府舉行記者會，向市民報告台南執政成果及北上接任新職的理念使命。

明向台南市民報告理念

總統府昨僅透過新聞稿說明內閣異動訊息。根據府方新聞稿，林全是在前天國安高層會議結束後，以階段性任務完成為由，希望能交棒予新的行政團隊，向總統正式提出辭呈，總統則在懇談後勉予同意。

據了解，賴清德昨天並未入府，但仍與蔡總統保持密切聯繫，對於內閣人事，雙方都有討論與溝通，蔡總統充分尊重賴清德的意見，包括行政院副院長、秘書長，乃至各部會首長人選，最後都會在賴清德同意定案後，由賴清德對外公佈，預計在週五交接前，會陸續公布內閣名單。

部會首長人選由賴公佈

明年度中央政府總預算案已經送到立法院，為何選在此時宣布內閣改組？黨政人士分析，這次立法院休會期間，開了三次臨時會，新會期二十二日又要開議，新閣揆的人事必須在開議前處理，且要留給新閣揆一些時間，否則如何面對開議後的立院總質詢。