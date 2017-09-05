林全請辭》國發會主委陳添枝：一定離開

2017-09-05

〔本報記者／綜合報導〕行政院院長林全昨請辭，隨之而來的就是內閣總辭。財經部會方面，經濟部代理部長沈榮津傳出有望真除，但昨仍低調表示「未接獲任何通知」；甫推出「所得稅制改革方案」的財政部長許虞哲回應，去留由新任院長決定；僅國發會主委陳添枝明確表示，階段性任務已做完，「我一定會離開。」

陳添枝昨晚主動對外表示，新政府的施政主軸是結構改革，如法規、產業改革、五加二產業等，基礎性工作都已準備好，已達到當初設定在國發會完成的事情，階段性任務已經做完；內閣總辭後，可以走了。

證交所董事長施俊吉也確定將接任副閣揆，施俊吉昨受訪時仍表示，沒有接到正式的徵詢電話，不方便表示意見。

賀陳旦異動？ 周禮良、何煖軒、張政源被點名

過去屢遭外界點名撤換的交通部長賀陳旦，昨對媒體詢問時表示，「如果環境有變化，角色就要有變動；但在環境沒有變化前，仍要扮演好角色。」對去留保持低調。但外界已紛傳包括世曦工程顧問公司董事長周禮良、華航董事長何煖軒及台南市副市長張政源都可能是新部長人選。

環保署長李應元曾因閣揆對環評制度有質疑而被點名可能遭換，但外交部已預告李應元將參與九月聯合國大會，換人機會似乎不大。不過，過去曾與準閣揆賴清德在南鐵東移案立場相左的副署長詹順貴，則是辭意甚堅，已在臉書發文強調階段性任務結束，將回歸從事社運。