冷眼集》蔡英文政府的挑戰

2017-09-05

記者鄒景雯／特稿

蔡英文政府決定內閣改組了，選擇在這個時間點更動團隊，當然是再出發的用意。有人做過統計，從二○○○年至今，閣揆的平均任期只有一年多，林全算是達標了。行政院長用得這麼凶，與歷任總統多將其作為挽救聲望的工具有關，但通常只有短效，如果總統仍是權力集中的掌有者的話。

以政治為業者，永遠都在為下一次選舉做準備。今年初開始，即將在明年八年任滿的台南市長賴清德該如何佈棋下子，民進黨中央就已經醞釀討論。起先的主流意見是，模仿朱立倫模式，由賴清德再戰新北市，甚至已經徵詢過當事人意願。賴清德寧願任滿出國周遊充電，也堅不將其列為生涯規劃的選項，才讓選舉部門死了這條心。

今年下半年，包括政府施政、執政黨士氣、在野黨情勢等諸多因素開始逆轉，大約兩個月前，蔡總統與陳菊在內的有關人士討論到了這個問題，基於穩定黨內軍心、避免實力分散的需要，賴清德這張牌被重做考慮，才改往行政院方向邁進。

事實上，去年五二○圈選林全組閣時，蔡總統當時的盤算是林全先出來擋兩年，協助民進黨打基礎，而後再交給黨內政治明星，那時的優先人選是如日中天的高雄市長陳菊，倒不是賴清德，如今，輪盤轉到賴清德面前，說明在關鍵時刻，政治的本質，永遠都是足以秤斤論兩的實力原則。

林全在週日的國安高層會議後，與蔡總統商談了請辭事宜，事實上，上週五他要財政部提出稅改方案，同時預為敲定本週一要親自主持跨部會稅改整合會議，甚至週一傍晚安排受訪說明稅改，戮力到最後一刻，就是何謂「配合總統佈局需要請辭」的最佳詮釋。

回顧過去一年四個月，蔡總統大小政策事必躬親、親自拍板的主政性格，幾乎貫穿在所有叫得出名號的政策上，理當概括承受所有執政成敗，殆無疑義。這種英全式的府院互動模式，未來是繼續適用在賴清德內閣身上，或是會另外磨合出新的蔡賴模式，關係到總統放權的幅度，也是今後政府將是團隊作戰或一人領導的觀察指標。

同時，在組織運作上，蔡英文政府所採行的「大政委」設計，也就是當局透過大政委去指導跨部會，經過一年多的實踐，證實是弊大於利，除了政委權大責輕不成比例，部會嚴重弱化，也有礙決策過程的集思廣益。以年金改革為例，包括學界加薪的玉山計畫、公務員兼職等討論，竟是在之後才由各部會錯落提出，而不是以一個整體配套的概念，來推動牽動萬端的改革，無怪乎好好一個具有歷史定位的轉型工程，付出太大的對立內耗與社會代價，卻贏來太少的掌聲，難以在民調數字上反映。

賴內閣週五上台後，向上承總統與主席之命的同時，能夠保有充分的施展空間，在院內如何檢視大政委的功能，使其權責相副，向下能否激勵第一線的部會首長提升士氣、勇於為政策辯護，將是成功領導團隊的第一步。施政，先從大處著眼，再從小處著手，是新閣的首要考驗。新人新氣象，賴清德接下的這一棒，對他個人至關重要，對民進黨以及蔡總統來說，更是沒有失敗的本錢。