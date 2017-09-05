登場救援 賴面對雙重期中考

2017-09-05

記者蘇永耀／特稿

台南市長賴清德確定北上組閣，外界並無太多意外，畢竟相關傳聞已有一段時日，行政院長林全昨也證實，六月時向蔡總統表達「階段性任務」包括稅改方案等推出後將請辭。在總統尚未任命新閣揆，且基於行政倫理，「待命中」的賴清德面對外界詢問總維持否認，但據了解，相關徵詢及聯繫已低調啟動，以賴清德積極任事的性格，未來內閣不僅要無縫接軌，且要發揮最大的施政戰力。

「林下賴上」，賴清德被視為救援投手。但持平來說，與扁政府時首任閣揆唐飛因國民黨的掣肘而倉促下台，馬政府時首任閣揆劉兆玄因八八風災處理不當而下台，林全任職的一年多時間，則交出一定的成績單，如今內閣民調下滑有諸多原因，部分乃屬「非戰之罪」，賴清德中繼上場，其實是在既有的基礎上，要展現更大的施政能量。

林全南下勘風災 雙方談交接

作為黨內政治明星，賴清德這段期間反而更顯低調。據了解，雖已被告知將接任閣揆，但為避免外界過早解讀而影響林全的施政，賴刻意挑在七、八月間林全南下勘查風災時，針對團隊交接細節進行晤談。身邊人士也注意到，賴最近都將手機拿在身邊，頻密地聯繫，顯示相關徵詢動作已然啟動，新舊內閣預定本週迅速完成交接，也看出賴清德既尊重行政倫理，展露細膩的一面，但也自我要求達到一定的效率。

兩任台南市長的高滿意度，賴清德是以高行動力回報，台南強震維冠大樓倒塌，賴幾乎不分晝夜在現場指揮救災，讓外界印象深刻。對於未來的內閣團隊，賴只會有更高的要求。

蔡政府現在面對明年「期中選舉」的重大考驗，賴清德也深知，只有做出成績，小英政府才能繼續獲得人民的支持。從四連霸的高人氣立委，到地方行政首長的完整歷練，賴清德被黨內認為最能「接地氣」，而當外界從賴的閣揆之路開始猜測未來的下一步時，這何嘗不也是賴的一場「期中考試」。