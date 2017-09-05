工商界籲賴揆 改善五缺投資環境

2017-09-05

〔記者羅倩宜／台北報導〕由台南市長賴清德組閣的新內閣團隊即將上任，工商界昨期待「對的事就要勇敢去做」，建議一例一休儘快修法、提撥中小企業發展基金、營所稅率不宜提高、活絡股市及房市，並洽簽國際經貿協定。工總理事長許勝雄感嘆，台灣應以經濟發展為首要，「這幾年大家仇視太厲害，希望新內閣能建構和諧社會。」

中小企業總會理事長林慧瑛表示，「一例一休，我們真的希望儘快提高彈性」，把工時和加班費不合理的計算方式調整妥當。林說，之前賴和前南市議會議長（李全教）對抗一役，給大家的印象是，他會堅持做對的事；「南部很多中小企業，既然來自地方，應該聽到關於一例一休的民意，希望也可堅持做對的事。」

提撥中小企業發展基金 儘快修一例一休

林慧瑛另替中小企業請命，要求政府提撥「中小企業發展基金」。該基金自兩千年成立以來，規模最高曾達九十二億元，但一直萎縮，主因近幾年未再挹注，每年均須支出十幾億元，迄今年六月僅剩十六億元，明年就要斷炊。「全國有一三八萬戶中小企業，只有十六億可用；相較之下，全台七十八萬戶農民還有農委會約六十億元的基金。」中小企總說，政府投入幾百億元在前瞻計畫，只要撥一點點就可嘉惠中小企業。

許勝雄則期許新內閣兩件事，一是以經濟發展為首要，包括改善五缺等投資環境；二是建構和諧社會，政府勿使台灣瀰漫攻訐對立。具體的改革事項，他認為是「先替公務員加薪吧！還有公務員圖利他人要除罪化」；他表示，公務員不敢積極作為，很多政府專案執行率都不足，透過這兩點讓公務員放心做一些改革創新，台灣才有未來。

工總也呼籲一例一休是三輸法案，宜儘快修正，否則企業在旺季無法彈性生產，想加班的勞工也被限制，社會付出的成本太高。

商總理事長賴正鎰說，勞基法是優先修改事項，此外，財政部的稅改方案也要傾聽民意，營所稅不宜調高，股利課稅要簡化，「不要再成為加稅的政府。」他認為，活絡股市和房市也很重要，讓更多人來台投資，「否則十五兆的存款餘額放不出去，房市又睡著，很不利經濟。」

工商協進會理事長林伯豐則說，必須改善兩岸關係、洽簽國際經貿協定、重新檢討能源攻策，並且在培養人才方面參考新加坡做法，讓優秀年輕人有房住，交通方便，打造更多創新園地。