國親：賴鬥雞性格 朝野烽火更烈

2017-09-05

〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕行政院長林全請辭獲准，台南市長賴清德將北上組閣，國民黨主席吳敦義昨表示，政府施政不順而變更，是很自然的事；國民黨則批評，蔡政府此舉等於承認過去一年來的施政路線大挫敗。國、親立委研判，林下賴上只為選舉考量，賴未來將組「戰鬥內閣」，全力捍衛民進黨政權，未來朝野烽火勢必更加激烈。

國民黨立委王惠美表示，總統府選在此時換人，挑選「鬥雞性格」的賴清德來當閣揆，組「戰鬥內閣」的用意明顯，此佈局絕對是為了明年縣市長選舉考量，也為了讓蔡英文能夠順利連任。

王惠美認為，賴清德非常堅持己見，擔任台南市長期間，還因議長涉賄便拒絕至台南市議會備詢，將來立法院與行政院之間的對抗勢必加深，朝野僵局恐難以化解。

國民黨立委曾銘宗表示，民進黨執政滿意度低迷，對蔡英文、綠營派系造成很大壓力，會由「深綠」的賴清德出線並不意外；曾強調，賴清德沒有中央部會的行政歷練，更不具財經背景，未來若無法有效拚經濟，民進黨的聲望也拉不起來。

親民黨立委李鴻鈞也認為，賴清德接任閣揆，可看出民進黨只為選舉考量，不是著眼國家治理，要換行政院長早就該換，哪有林全內閣所編的總預算案送來國會後，卻換行政院長的荒謬情況。