綠委肯定林全 是兩肋插刀的俠客

2017-09-05

〔記者曾韋禎／台北報導〕針對行政院長林全請辭，並由台南市長賴清德接任閣揆，立法院民進黨團均肯定林揆任內無私為國的貢獻。立委管碧玲形容，林揆對總統的兩肋插刀，是非典型的政治，像個俠客。民進黨團也期待立委出身的賴清德能夠了解民意，帶來新氣象。

盼賴了解民意 帶來新氣象

民進黨團總召柯建銘肯定林揆，擔任民進黨首度國會過半的閣揆，要面對國民黨團全面攻擊，還能一一挺過；不管是長照、電業法、年金改革、前瞻建設，所有想推動的政策都能完成，可惜沒能在任內完成最有把握的稅改。是一位堅持專業、表現堅忍的技術官僚。

幹事長劉櫂豪肯定林揆在任內推動最艱困的改革，應該是完成階段性任務，才向總統辭職。

管碧玲表示，早在六月中旬就感受林揆為總統設想而萌生辭意；這種願意主動替總統鋪排局勢的用心，除了親密戰友的政治夥伴，誰人能夠？

對於即將接任的賴清德，柯建銘表示，賴曾任黨團幹事長，兩人並肩作戰過，共同經歷過朝小野大、弱勢在野，堪稱是史上最強幹事長。賴清楚民進黨的核心價值，過去擔任市長的歷練能體會府會運作，相信未來能了解黨團的想法，黨團有所期待，也會全力相挺。

劉櫂豪表示，賴的清廉、能力都獲得外界肯定，期待新內閣可以開創新局，一方面延續改革，也能加強政府與民意的契合，施政更讓人民有所感受。