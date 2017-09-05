英全最佳搭檔 終究要說分手

2017-09-05

記者鍾麗華／特稿

以「最佳搭檔」形容蔡英文與林全的關係，再貼切也不過。蔡兩度選總統，政策白皮書都由林全主導，最熟悉蔡的治國理念，非林全莫屬。英全兩人相互信任、默契十足，但為了蔡明年縣市長選舉的「期中考」，在低迷的執政氣氛下，兩人還是不得不選擇「分手」。

林全當初拗不過蔡請託，放棄獨董的千萬年薪，出任蔡英文的首任閣揆，原本希望為蔡穩定執政之初的政局。不過，政治叢林猛獸環伺，林全內閣還沒上任，就被貼上「老藍男」標籤，獨派團體的質疑更從未停歇，面對內外夾擊，缺乏政治性格與派系奧援，林全一路走來相當辛苦。

然而，林全仍全力配合蔡總統，力推多項改革政策，包括長照2.0、電業法修法、轉型正義、年金三法改革、前瞻基礎建設等重大政策，卻在「一例一休」修法上踢到鐵板，勞資不買帳，民進黨立委醞釀在新會期提案修法，而林全不願再次修法，也成了英全在政策推動上最大歧異。

內閣改組消息，從蔡英文今年五二○就任滿週年之際，就傳得沸沸揚揚，林全昨也透露六月已向總統報告，希望讓工作告一段落；為了能無縫接軌，對於閣揆接任人選，他曾與總統交換意見，蔡總統也希望他能去了解當事人意願。據傳，賴清德從最早無意北上組閣，到最後點頭同意接棒，最關鍵的「說客」就是林全。

沒有政治野心、沒有派系糾結，林全是蔡的最佳戰友，但他有自己的生涯規劃，也訂下時間表，在專長的稅改告一段落，林全堅辭，蔡英文留也留不住。其實對於何時內閣改組，蔡英文一直下不了決定，才會讓各種消息滿天飛，最後，林全仍發揮了關鍵角色，選擇瀟灑離開，無形中也推了蔡英文一把。