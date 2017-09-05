交棒新人 林全：時間到了就要走

2017-09-05

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長林全向蔡英文總統請辭獲准，林全昨天自曝內幕，指在今年六月就已先向蔡總統提出可以由新人來接棒。林全說，時間到了就要走，不等人的，他的任務已經告一段落。林全還說，自己已是可以領老人卡的年紀了，卸任之後，不會再出任政府的任何職務。

至於為何是在這個時間點請辭？林全說，因為稅改方案已經大致完成，代表當初承諾蔡總統的任務已經達成，可以告一段落了。

林全昨在副院長林錫耀、秘書長陳美伶及發言人徐國勇陪同下召開記者會，說明請辭行政院長一事。

林全說，當初接院長職務，雖然不在其生涯規劃上，但認為有使命有義務有責任要接，主要是讓政權移轉穩定，落實蔡總統政見，還要盤整國家安全整體利益相關問題。

六月就表明辭意 很高興能夠放下重擔

他指出，這次人事異動，緣起於與總統例行會面時，就內閣人事進行檢討，今年六月時，雙方就提到內閣調整的想法，他也向總統說明自己無意擔任太久的院長，希望儘早有人選，不要在二○一八才出來，讓接手人選可以展現行政施政成果，也明確向總統說，可以開始考量人選了。

他表示，總統當時認為有些任務尚未完成，像稅改等，他因此承諾會在新任人選產生前持續進行相關工作，但當時已對接任人選交換意見，也有共識，不過總統未最後確定，期間有一些消息出來，但人事案也尚未確定。

對於這段期間內，政壇不斷有人放內閣改組訊息，是不是有派系逼宮的問題？林全說，他很高興能夠放下重擔，也高興有人可以接下來，外頭的批評，政治人物要概括承受，最重要的是完成上任時的三項使命，卸任之後，批評就會結束，沒有什麼好計較。

先幫總統政見定錨 接手的人可以順利

至於辭呈提及請辭「為利總統人事佈局需要」，這是否有特別的意思？林全說，政府工作是一棒接一棒，他先幫總統的政見落實來定錨，接下來就是新人新氣象，換別人來接手。他已創造一種環境，接手的人就可以順利，政策也會延續下去。

林全說，財政部在上週已經完成稅改方案，並且要預告三十天，聽取社會各界的意見，屆時稅改方案就可由新任院長來確定。基本上他已把工作大致完成，請大家關注稅改，讓稅改可順利走成。林全除感謝蔡總統讓他有機會擔任院長，也感謝立委的支持與指教，以及行政院同仁的合作無間及辛勞，讓工作可在短時間完成。