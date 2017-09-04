星期專訪》佈滿厚繭手指 舞動黑白鍵盤 郭婞淳「夢中的婚禮」 挑戰亞奧運練習曲

記者王元鴻／專訪
在練習的空檔，郭婞淳靜靜閉著眼睛，佈滿厚繭的手，手指頭時而在空中輕輕律動，彷彿敲著音符，思緒停留在她夢中的婚禮，一次又一次想像演練，深怕漏掉任何一個細節，畢竟她現在一點都沒把握。
一般十幾二十歲的少女，行事曆上可能是假日要去那裡玩、要吃什麼好料，甚至交男朋友、出國去玩之類的。一樣是花樣年華的青春少女，女舉人郭婞淳的行事曆很不一樣，日期方格之中看不到吃喝玩樂，只記載著像是舉起重量的數字，以及各種比賽的時程，全中運、全國運動會、亞運、奧運、世大運、世界錦標賽…，這些賽會像是一個個單音節，拼湊起來重複播放，譜成郭婞淳十年來的青春曲目。
她今年二十三歲，郭婞淳開始想像她「夢中的婚禮」，那是她每次奮力舉起槓鈴之餘，枯燥訓練最重要的生活寄託，在原本單音節生活加入和弦伴奏，如果說完成「卡農」增添的信心，讓郭婞淳在台北世大運舉起世界紀錄，那麼李察克萊德門演奏的「夢中的婚禮」，就是她挑戰亞運、奧運的練習曲。現在問她「婚禮」準備得如何？她會給你一個靦腆會心的笑容。
以下是郭婞淳和指導教練林敬能接受本報專訪，談她讓人充滿啟發的生命轉折：
學練鋼琴 紓解練習枯燥壓力
問：什麼時候開始學鋼琴？
郭婞淳（以下簡稱郭）：我會聽古典音樂，覺得鋼琴的聲音很美，教練也鼓勵我去學，大概是二○一四年時，去鋼琴教室報名從頭學起，不過學了四個月左右就因訓練受傷中斷了，後來買了一架琴放在國訓中心ＫＴＶ包廂，隨時可以練習，舉重訓練比較單調，練琴可紓解壓力，如果我學會彈一首曲子，就很有成就感，就像原本一直無法突破的卡農，世大運賽前竟練成了，帶來的狂喜也增添了比賽信心。
問：舉重訓練看起來非常枯燥，怎麼選擇這項運動？
郭：其實我喜歡田徑和打籃球，國中卻被教練相中去練舉重，原本我很討厭舉重，一再放教練鴿子，當時教練很生氣把我踢出去，後來同學代為求情才回去，不過我當時可能聽錯教練的意思，以為田徑為主，舉重只要兼著練就好。
那一年全中運，跑四百公尺接力我是第一棒，接棒時竟掉棒，沒有成績，隔天舉重賽我拿了金牌，大概是命中註定吧！舉重就這樣成了生命中的重心，也義意重大。
問：教練的訓練邏輯是什麼？
林敬能（以下簡稱林）：我有一個口訣：「一吃、二練、三恢復。」吃的部分要適合選手訓練所需的大量熱量，並控制體重，這方面有國家隊資深隊醫林聖章協助，提供各種營養補充建議，讓郭婞淳和洪萬庭在營養與控制體重方面達到平衡，並在比賽場上發揮強大戰力。
訓練方面我傾向專業分工，包括體能、技巧、心理方面，各有專門領域，要充分信任，像婞淳受傷後復健，就有五位醫師協助。至於恢復，包含生理和心理方面，生理方面像按摩物理治療，或游泳全身放鬆，我的選手一定要會游泳，生活上也要安排休閒活動，去野外郊遊踏青，或像婞淳學鋼琴，培養興趣嗜好，我鼓勵她在國訓中心組鋼琴社。
問：挺舉成功舉起一四二公斤，舉起時妳就流淚了，除了打破世界紀錄的感動，還有特殊意義嗎？
郭：其實一四○公斤差不多就是我的實力，二○一四年受傷後，經歷漫長的復健過程，有許多辛酸挫折，也造成心理陰影，懷疑自己能不能重返舉重舞台，很長一段時間信心全失，努力了許久，原本去年里約奧運賽前練習已重返顛峰，但奧運時有些失誤，只拿銅牌。世大運終於克服障礙，舉起一四二公斤的那一刻，除了開心，各種情緒湧上心頭，經歷的挫折，這幾年來幫助我重新站起來的人，鼓勵過我的話，一一浮現，淚水就忍不住了。
林：世大運比賽時，我們原本報的重量，一出手就會是金牌，但等所有選手都亮出底牌，我們再把重量加上去，我知道很多長官和觀眾都匪夷所思，心中質疑：「幹嘛舉那麼重，萬一失敗怎麼辦？」其實每一次報的重量，都是精心規劃的成果。除了金牌，目標是向全世界同業傳達訊息，郭婞淳舉起的重量，不是一般選手能夠企及的境界：「早點死心吧，這個量級是我的地盤！」因為奧運就四個量級，每個國家只能選兩個量級參加，到這個量級不會討到便宜，這是一場對全世界堅壁清野的心理戰。
感恩旁人相助 體認行善及時
問：婞淳行善令人津津樂道，將來還有什麼計畫嗎？
郭：二○一四年五月為準備仁川亞運，練習時不慎被滑落的槓鈴壓傷，造成右大腿股外側肌肉約八十％斷裂，受傷那段期間，得到許多人幫助，特別是長庚生物科技身心靈轉化中心楊定一博士，讓我正面思考，學習感恩，體會到要幫助別人，不用等到我真的很有能力時才做，要及時行善，現在號召更多人來參與，像義賣「I am with KUO」 應援Ｔ，希望募集更多資源幫到真正需要幫助的人。
林：在我的心目中，婞淳最珍貴的特質，是她有一顆善良純潔的心，非常有愛心，即使她揚名於外，待人接物都秉持初衷。
成長過程艱辛 轉化奮鬥動力
採訪側記：
郭婞淳從小由外婆帶大，家中經濟情況不佳，住過工寮，三餐不繼，而今卻在台灣社會散發巨大正面能量，她不只帶回各種大賽獎牌和破世界紀錄的成就，她艱辛的成長過程、選手生涯重大挫折，這些生活上的困頓，都沒擊倒她，反而轉化成奮鬥動力，且樂於奉獻分享，更激勵人心與深具啟發性。
即便已是家喻戶曉的名人，郭婞淳還是那個來自台東的純樸少女，常掛著靦腆的笑容，專注在訓練上，目標堅定，休假時偶爾會找學姊洪萬庭作伴，到咖啡館看看書，她笑著說，去享受那種優閒的「感覺」。
至於交男友，之前郭婞淳曾表示，教練指示二十五歲以前不准，她紅著臉說，還是要聽教練的話。不過如果郭婞淳要備戰二○二○年東京奧運，二五禁令恐怕又要延後了！