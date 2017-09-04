銀髮人才資源中心 3年助2千人找到頭路

2017-09-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞動部銀髮人才資源中心成立至今將屆滿三年，開發超過一萬二千個職缺，協助近二千位中高齡勞工再就業，其中有九十位是超過七十歲的銀髮族。今年更結合職場體驗，開辦十場職訓課程，包含餐飲、行政、服務等類別，協助中高齡就業勞工學習一技之長與熟悉職場，結訓後的錄取率達五成。

中高齡勞工有工作意願 處處碰壁

銀髮人才資源中心主任余璦君表示，許多中高齡勞工仍有工作意願，但求職卻處處碰壁。她分析因為年齡偏高，加上生理機能退化，社會上對於中高齡再就業的勞工確實會有比較負面的看法，但以中心經手的案例，實際上這些勞工的工作能力並不輸年輕人。

為了改善此一情況，中心開辦三年來，不斷走訪各公司行號，親自與第一線的人力資源部門倡議。從去年起更與扶輪社合作，直接接觸公司負責人並推薦任用中高齡勞工，有些廠商「一試成主顧」，後來多次要求中心媒合中高齡勞工。

目前已有一千五百家廠商加入中高齡就業者友善求職計畫，截至今年六月底，已開發一萬二千個職缺，服務超過三千六百名求職民眾，其中約二千人順利就職。

今年六十二歲的鄧先生，退休前任職於貿易公司，因此精通英語、日語。想再就業並一展語言長才，卻因年齡不斷被拒於門外，所幸在銀髮人才資源中心協助下，三個多月前到知名飯店任職，以語言專長協助旅客。

余璦君分析，中高齡勞工的生理狀態或是電腦技術等或許比不上年輕人，但是豐富的工作經驗、高穩定性與處世圓融則是他們的優勢。

面對台灣將邁入高齡社會，鄧先生認為未來中高齡勞工會更多，雇主應要改變心態，以能力而非年齡判斷員工的價值。