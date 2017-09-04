女性勞參率 從9成婚後降到4成

2017-09-04

〔記者楊綿傑、陳梅英、吳柏緯、陳炳宏／綜合報導〕勞動部去年的中高齡勞工統計報告指出，中高齡人口求職遇到最大困難就是「年齡限制」，占比高達四十五％，其次才是「待遇不符期望」及「找不到想要的職業」。政大勞工所教授成之約認為，專法應要讓勞工不因「年齡」而被拒於門外，若雇主主張勞工因年齡問題而無法勝任該職務，應負舉證責任。

托育制度不佳 婦女還負擔家務

文化大學勞工關係學系教授李健鴻則指出，我國婦女在卅歲前勞參率達到九成五，婚後卻大降至四成五上下，主因托育制度不佳、對已婚婦女合適的Part-time類型工作缺乏保障。當婦女進入中高齡後，除了年齡歧視，還須持續負擔家務、且面臨求職能力退化、非典型工作保障不足或收入不夠，政府更應修法改善。

對於提高中高齡就業，是否相對排擠或衝擊年輕人就業？或因彈性薪資而拉低就業薪資水準？李健鴻舉例，南韓於二○一二年推動「青銀雙獲」方案，若雇主將屆齡退休者轉成Part-time或其他可勝任工作，政府可補貼一部分薪資，同時若能將屆齡退休者定位為傳承者，從事指導新進人員的工作，補助更多，值得我國參考，可兼顧中高齡就業又不排擠年輕勞動力。

不排擠年輕勞動力 可用兼職

老人福利推動聯盟秘書長吳淑惠表示，中高齡就業最為企業主詬病的應是體力不符需求、生產力不佳，且訓練要花更多時間及成本。日本政府的做法是以「勞動合作社」概念出發，提出獎勵措施，針對退休銀髮族就業設計「部分工時」，鼓勵企業每月僱用三分之一（約十天）時間就業，另外時間可做志工或休閒生活，讓長輩除有退休年金，還有一點工作收入，但也保有休閒生活，減緩老人貧病問題。