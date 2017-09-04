法令要跟上需求 才能提升勞參率

2017-09-04

銀髮勞工再就業 萬人沒職災保險

〔記者吳柏緯、陳炳宏／台北報導〕銀髮勞工再就職，除雇主須繼續提撥退休金，視勞工情況不同，也能再享勞保或職業災害保險等保障，但近年來越來越多高齡勞工重回職場，由於退休時已請領勞保給付，無法再投保勞保，因此不知該如何保障勞動權益；勞動部即估計，目前有近萬名中高齡再就業勞工連基本的職災保險都沒有，工作遇險恐怕一點保障都沒有。

勞動保險司科長吳依婷說明，職業災害保險依職業類別分為五十五類，每月保費平均為○．二二％不等。若以月薪三萬元計算，雇主平均只需為每人支出六十六元，萬一發生職災，最高可以六十個月投保薪資平均計算給付額。

根據勞保局資料顯示，目前約有廿四萬名再就職勞工已申請職業災害保險，但估計有八千多到近萬名再就業勞工沒保職災險。不過職業災害保險屬於自願性質，若雇主不幫勞工加保，無須裁罰。

弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，在推動「銀髮就業」過程中發現，長輩若已申請退休領取勞保老年給付，即無法再加入勞保，只能由雇主自願性幫其投保職業災害保險；若六十五歲前未曾加入勞保，六十五歲後投入職場亦無法加入勞保。

此外，在為不老服務生們投保「雇主補償契約責任險暨團體傷害保險」時發現，目前各保險業者投保年齡上限為六十四歲，六十五歲以上僅能以「個人傷害保險」方式投保，一年保費約兩千多元，七十五歲以上的保費更提高至六千元以上，遠高於六十四歲以下雇主責任險僅約每人一千多元。

李若綺指出，政府要推動銀髮就業，但相關法令沒有與時俱進，不僅銀髮長輩無法獲得就業安全保障，雇主反而需要付出更高人事成本，都會讓有意支持銀髮就業的雇主卻步。

鼓勵聘僱銀髮人力 日星都提配套

李若綺表示，為推動銀髮就業，日本政府制定「年長者雇用安定法」，新加坡政府亦制定「退休與重新僱用法」，針對退休年限延長、退休後再聘僱及銀髮就業補助措施等，提出許多配套辦法，甚至修法因應最新需求，以鼓勵雇主聘僱銀髮人力。呼籲政府相關法令、政策要跟上「銀髮就業」需求，才能真正有效提升中高齡勞動參與率。