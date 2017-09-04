蔡上任後 國安局被駭次數暴增

2017-09-04

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局明年度預算書已在日前送抵立法院，根據預算書揭露的數據顯示，一○五年度的國安局對外網路（含公開網站）遭受駭客攻擊次數累計達六十三萬一四四八次。相關人士指出，一○五年的五二○正是蔡英文總統就職日，這顯示網軍或是網路駭客就是藉由新舊政府交替時，對國安局網站大肆攻擊。

根據國安局預算書的統計資料顯示，國安局的對外網路，一○四年全年遭受駭客攻擊次數達一萬九八二六次；而一○五年一至六月份遭受駭客攻擊次數累計達一萬七六五九次。

蔡英文總統是在一○五年五月二十日就職，而國安局從七至十二月遭駭的次數突然暴增，高達六十一萬三七八九次，平均下來，去年下半年每個月遭駭的次數高達十萬二二九八次。

去年下半年 每月逾10萬次

但國安局預算書也指出，從今年起，網攻次數已趨緩，今年一至六月遭駭客攻擊次數達十萬八○六九次，所幸均即時成功偵測與阻絕，無遭駭客成功入侵事件。

國安局指出，鑑於當前敵對勢力與國際駭客以國安局為目標所進行的攻堅、竊密、侵擾事件層出不窮，若未來發動大規模駭侵或毀癱攻擊，將對整體國家安全影響至鉅；國安局將持續統合國安單位現有專業研發能量，全面強化稽核與管控，擴增資安防護深、廣度，維護國家整體資訊基礎設施穩定運作。

國安局並指出，為因應中共網路戰威脅及整體網域安全防護需求，並結合資訊科技技術發展與趨勢，規劃更新情蒐及反覘伺服器硬體設備，及提升執行國家安全情報整體網域安全精進基礎建置暨系統整合，強化工作專案執行範圍。