立委盼台美將領能正式互訪

2017-09-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國夏威夷州國民兵副司令、現役准將Kenneth S. Hara近日低調訪台，就人道救援與救災等事項進行交流。民進黨立委王定宇表示，這是台美軍事交流的好突破，但希望未來台美將領可以更進一步「正式互訪」，具體落實「國防授權法案」內容。民進黨立委羅致政與劉世芳也指出，近期國際及兩岸情勢變動大，台美需要更密切直接地互動，對台美關係與穩定西太平洋局勢才有助益。

王定宇日前赴美訪問時，曾接受Hara協助接待，此次Hara來台亦回饋款宴。王定宇表示，他與Hara視彼此為朋友之交，Hara難得來訪，又遇上「立法院馬拉松表決」和「世大運閉幕」，他便把握機會向Hara分享介紹台灣的民主與活力，希望對台灣的國防及外交有所助益。

王定宇並指出，Hara低調來訪，但其實「正式互訪」才真正符合「二○一七年國防授權法案」意義，也期待此突破能成為慣例。王定宇進一步說，「二○一七年國防授權法案」是以「樂見」角度，鼓勵雙方提升軍事交流；而美國眾議院正在整合明年國防授權法案內容，他盼望法案內容可以更具體地促進台美高層互訪，我方也正向友台國會議員積極遊說，「相信是樂觀的」。

近期因北韓頻頻試射飛彈與核試，國際緊張情勢升高，王定宇、羅致政與劉世芳都直言，自東北亞、西太平洋到南海，台灣都處於關鍵戰略地位，而台美高層若能強化交流，對穩定亞太安全局勢，必定具有直接顯著的正面影響。羅致政認為美方在此事上「欠缺政治決心」，因為「台灣準備好了」。劉世芳則強調，台灣盼維持西太平洋情勢穩定，希望與各友好國家更密切往來、合作，以防堵個別國家破壞區域和平。