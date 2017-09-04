川普政府首例 美現役將領上月訪台

2017-09-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國去年通過「二○一七年國防授權法案」，解除美國禁止現役將領訪台的禁令。據悉，美國夏威夷州國民兵副司令、現役准將Kenneth S. Hara，上月底以夏威夷州民防廳副廳長身分訪問台灣，就人道救援與軍人救災等事項進行交流。

美去年通過國防授權法

美國前總統歐巴馬去年正式簽署「二○一七年國防授權法案」，法案規定美台交流重點包括威脅分析、軍事準則、部隊計畫、後勤支援、情報收集與分析、行動策略、技術與程序、人道救援及救災等領域。該法案更打破美國與我斷交以來的軍事交流門檻，使美國助理部長以上層級的資深官員及現役將領都可訪問台灣。惟實際執行情形屬於川普政權決策範圍。

知情人士透露，近日已有美國現役將領低調訪問台灣，台美軍事交流更上一層樓。美國夏威夷州國民兵副司令Kenneth S. Hara准將於八月下旬訪台，在台灣停留五天。美國雖因顧忌中國抗議，長期禁止現役將領訪台，不過這並非先例，二○一三年時，美國夏威夷州民防廳長、國民兵司令黃達民少將即曾獲美方同意，低調訪台交流。

Hara為日裔美軍將領，曾多次奉派領軍進駐中東與阿富汗戰場，現為夏威夷州國民兵副司令官。

Hara此次以夏威夷州民防廳副廳長的行政職身分來台，但全程由國防部接待，美國在台協會（ＡＩＴ）駐台武官亦陪同，顯示我方與美方皆以現役軍人來訪看待此案。

參訪中部消防單位及金門戰區

Hara此行主題是就救災經驗與台灣相關單位廣泛交換意見，因台灣與夏威夷災難型態不盡相同，雙方在人員編制、機具與科技使用等方面，得交流互補。Hara在台期間，除與國軍就軍人救災、人道救援與緊急救護等事項進行交流，也到中部地區參訪消防單位，並前往金門戰區參觀。