全台各地快閃 向國軍致敬

2017-09-03

〔本報記者／綜合報導〕今日為「九三」軍人節，國軍自八月起就推動一系列的慶祝活動，昨天也在全台各地進行各式快閃活動，中華職棒晚間在高雄澄清湖棒球場舉辦的比賽，更以「向英雄致敬」為主題，並安排IDF戰機震撼衝場，與現場球迷一起為國軍加油。

成功嶺營區也開放結合部隊任務特性，安排陸航部隊 各型直升機執行空中分列式、空中突擊演練及特戰部隊 實施神龍小組跳傘等展演。此外，由步兵、裝甲、砲兵 、工兵與化學兵進行各項聯合操作演練，並開放甲車試 乘、火砲試拉等項目。