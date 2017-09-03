僑界補助改編機密預算 僑委會：反制中國統戰

2017-09-03

〔記者彭琬馨、李欣芳、羅添斌／台北報導〕僑委會在一○七年度預算中，編列一筆一億一六一二萬二千元的機密預算，引發朝野立委關切，僑委會昨晚指出，僑委會歷年對於海外僑界及僑台商之獎補助經費，因涉及國家利益、僑界和諧及反制中國統戰等因素未能公告上網，遭外界質疑資訊透明度不足，立法院外交及國防委員會曾建議僑委會研議編列機密預算，經行政院主計總處同意，自下年度起編列機密預算。

僑委會說，僑務雖屬民間外交，卻顯具外交特性，對於國家安全及利益亦深具影響力，加以現處外交處境日益艱鉅情況，編列機密預算以期順利推展僑委會核心業務，以同時兼顧國家利益及國會監督制度。

主計長：避免不必要的干擾

行政院主計長朱澤民昨晚表示，這筆預算是補助僑界的經費，編在機密預算，以避免不必要的干擾。

熟悉僑務預算相關人士說，僑委會編列的僑界僑團補助經費，每年約為一億多元，過去都是採公開方式編列，但對補助對象及金額多寡，則不是全數對國會公布。

他指出，僑委會委員長吳新興曾多次向立委說明，指許多僑團私下向僑委會反映，他們替僑委會做事，若僑委會將補助對象及金額公開，他們的立場會有些麻煩及尷尬，因此採納立委建議，相關預算區分為公開及不公開。