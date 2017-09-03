焦點評論》獵雷艦案 應速覓救援投手

2017-09-03

記者涂鉅旻／特稿

「獵雷艦國造」案近期鬧得風風雨雨，使得這件在前總統馬英九時期核定、總統蔡英文時期執行的「國艦國造」案備受矚目，蔡政府能否適時補破網，將過去的弊端一一揪出，建立更有效防弊的招標措施，不僅攸關我國下一代反水雷戰力能否精進，更關乎推動「國防自主」政策成效。

我國欲突破中國軍事封鎖，獵雷艦絕對為值得投資的軍備，避免我國重要港口遭敵方水雷封鎖，豈料，慶富深陷各種風波，獵雷艦能否如期成軍，外界早不樂觀。雖檢調正釐清慶富疑詐貸案等各項疑點，國軍亦劃出如有不法不排除「解約」的底線，但軍方不該被動地隔岸觀火，更應主動出擊釐清疑點，在必要時對外釋疑。

獵雷艦國造案自二○一三年啟動，經過數次流標，好不容易在隔年年底定案，慶富並非資本額優渥的公司，卻吃下高達三百五十億餘元的大標案，後來又被查出自行增資、向十餘家公股銀行聯貸，顯見其財務狀況早拉警報。上述疑點有待司法釐清，但軍方不該擺出一副「干我何事」的姿態，過去招標過程是否有瑕疵等，都應仔細調查、找出歸因、改善機制，作為日後軍備標案的警惕。

其次，國軍更應探討，為何部分軍備標案，對外招標多次仍乏人問津，好不容易擠出一、二家參標，卻又無法保證期程、品質能否達標，甚至遭弊案重擊，是規劃標案時，低估標案價金？開出條件不夠優渥？還是有更多不為人知的秘密？在民間廠商承攬標案後，國軍的管控機制有無發揮作用？有無精進空間？更不該為達成以「建軍期程」糖衣包裹的「政治目標」，就「寧濫勿缺」。

縱使「獵雷艦國造」案為蔡英文政府「國防自主」的重要指標，但如參標廠商真有不法，就不該縱容，除建立有效防弊機制，更應儘速完成各項沙盤推演，假如真走上解約，合約甲、乙雙方大打行政訴訟之時，能否藉由合法管道找尋「救援投手」化解危機？都值得軍方審慎思考。