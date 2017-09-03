洛馬限期慶富結清貨款 軍方關注

2017-09-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富造船公司承攬海軍司令部獵雷艦案屢生波折，傳出負責戰鬥系統整合的美商洛馬公司（Lockheed Martin）發函給慶富，要求在期限內結清十多億元台幣貨款，否則不排除循法律途徑解約、民事求償。雖海軍不願多談此事，但據悉，軍方內部十分關注此案，當初慶富端出和美商洛馬、義商Intermarine公司合作案背書，如今若無法落實，「會有很大的履約問題。」

洛馬負責獵雷艦戰鬥系統整合

國造新型獵雷艦案經過數次流標，國內兩大船廠台船、慶富在二○一四年三月參與投標。經由評選委員投票，兩家船廠獲得同分後，依照「政府採購法」抽籤，慶富標得此案。據悉，慶富在投標時期，即端出負責戰系的美商洛馬、負責船體設計的義商Intermarine背書，指其執行獵雷艦國造標案時，會和上述兩家廠商合作，當時獲得評選委員會的認可，如今慶富遭遇變故，可能被軍方認為「當初開好的條件卻做不到，會有很大的履約問題。」

據了解，雖慶富和美商洛馬之間簽訂的為「次合約」，和與海軍簽訂的「主合約」沒有密切關聯，但軍方密切檢視慶富履約狀況，日後如慶富有違約狀況，可能依法祭出裁罰，慶富可能會提出疑義，送行政院公共工程委員會調解，海軍與慶富亦可能走上行政訴訟一途。

據了解，針對美商洛馬要求慶富結清貨款，軍方已認定為「重大問題」，並將後續進展視為「重要指標」。如慶富無法履行當時承諾的條件，恐怕只有兩種方法可行，其一為找尋其他願意承接的廠商，繼續執行此案；其二為終止此案「打掉重練」。