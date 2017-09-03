首艘獵雷艦 回台期程疑生變

2017-09-03

首艘義大利船廠起造 預計後年返國

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動「康平專案第二階段」，將由得標廠商慶富公司承造六艘獵雷艦，其中，首艘艦在義大利起造，原預計今年七月豎桅、明年二月下水，並在後年六月返國、二○二一年服役，但在慶富公司近期因案受檢方調查後，首艘艦在義大利建造進度目前不明，值得注意的是，海軍在明年度預算書「派員出國計畫」中，又將「獵雷艦案豎桅典禮」預算及出國計畫編入，也使獵雷艦國造案期程是否延宕，備受關注。

為何連兩年編「豎桅典禮」出差預算 海軍未回應

對於「獵雷艦案豎桅典禮」出國計畫的預算，為何在一○六年度及一○七年度連續二年都編列，海軍昨未回應。

根據國防部一○六年度及一○七年度預算書「派員出國計畫」內容顯示，海軍連兩年皆編列「獵雷艦案豎桅典禮」預算，目的在於現地實勘，有效掌握首艘獵雷艦造艦進度，俾利全案執行順遂。海軍規劃派四名代表到義大利出差七日，預算約五十九萬元。而今、明兩年的預算額度、出國人數皆相同。

獵雷艦能否如期完工，受到外界高度關注。據悉，國軍將緊盯首艘在義大利打造的獵雷艦，是否在明年二月下水，以及在高雄興達港區建造的施工船廠是否能在今年底完工，讓首艘獵雷艦船體在台灣裝設戰鬥系統等，上述兩個時間點，都成為海軍考慮是否和慶富解約的重要考量時間點。

另外，海軍今年、明年皆在「派員出國計畫」中，編列「康平專案第二階段監造小組駐廠計畫」，計畫將派遣四名代表到義大利，監督首艘獵雷艦建造進度，每年預算約五百八十萬七千元。但對於此案為何連二年編列，海軍昨亦未做出說明。