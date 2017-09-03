養肥貓？ 世亞盟又獲編2000萬補助

2017-09-03

外交部下年度仍續編列預算

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長期補助「世界自由民主聯盟（世盟）」與「亞洲太平洋自由民主聯盟（亞盟）」，成效備受質疑，但外交部下年度仍續編列逾兩千萬元預算補助世、亞盟。對此，民進黨立委蔡適應質疑，世、亞盟何以享有單列補助特權？應回歸一般ＮＧＯ補助辦法範圍。民進黨立委劉世芳則指出，世、亞盟根本是「收容過氣政治人物的組織」，也欠缺監督，應回歸專業，讓無黨政色彩的人領導。

劉世芳：收容過氣政治人物的組織

外交部一○七年度施政預算書近日送達立法院，明年度外交預算共編列二百六十五億七千萬餘元。為突破台灣外交困境，外交部預算較去年小幅成長約廿二億元，主要集中在國際交流與國際合作兩項。

但與此同時，外交部仍編列逾兩千萬元預算補助世、亞盟，包括世盟一千八百萬餘元與亞盟近四百萬元。世、亞盟早年為反共組織，然世界局勢變遷，連世盟總會長饒穎奇都因赴中國肅立聆聽中國國歌惹議，且世、亞盟領導人物多年來均為國民黨大老。民進黨立委蕭美琴、羅致政、王定宇、劉世芳、蔡適應與時代力量立委林昶佐等人，均曾檢討世、亞盟存續功能，並指出補助預算過半耗費在人事成本上，疑為「養肥貓」組織。

蔡適應：回歸一般ＮＧＯ補助辦法

民進黨立委去年聯手提案欲砍世、亞盟補助，但在國民黨立委堅持下送進朝野協商；據傳，後來經過現任國民黨副主席、世盟副總會長曾永權私下打點，立院民進黨團總召柯建銘最後以「以利解凍外交部其餘預算」為由，口頭裁示將解凍案列入議程，最後凍刪案部分解凍通過。

對於外交部下年度續編列預算補助世、亞盟，蔡適應批評，世、亞盟既非官方基金會，領導階層也非官派，何以享有單列補助特權？他主張回歸外交部一般補助ＮＧＯ的辦法處理。

劉世芳則說，饒穎奇與曾永權「都是大人物」，曾永權更是現任國民黨副主席兼任秘書長，顯示世盟「不是公正團體」。她直言，世、亞盟根本是「收容過氣政治人物的組織」，政府補助禁不起社會檢驗。她強調，世、亞盟若無法回歸專業，讓公正、沒有黨政色彩的人士主持推動國際交流，成為實質的國際間非政府組織，她就會繼續主張刪除相關補助預算。