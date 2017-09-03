一例一休爆民怨 民進黨立委擬修法

2017-09-03

柯文哲批「要一例一休 成不了大人物」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「一例一休」上路以來，造成勞資雙方諸多困擾，台北市長柯文哲昨更直言：「你要一例一休，就永遠成不了大人物！」對此，民進黨立委何欣純強調，「一例一休」是對的方向，但實際執行有困難之處，本會期一定啟動修法，以改善問題。

執行困難之處 提修正草案解決

何欣純指出，為了解決「一例一休」的爭議，本會期將在立法院社福及衛環委員會啟動「一例一休」修法；目前她與民進黨立委蔡易餘各提出修正草案，立委林岱樺也會提案，但勞動部自認「一例一休」制度良好，將不會提出行政院版修正草案。

何欣純表示，將針對「一例一休」及相關配套進行修法，改善不合理的地方。她主張，將每月加班上限四十六小時，改為三個月為一期總量勻支使用，但單月不得超過五十四小時；至於休息日的加班時數計算，不能「做一算四」或「做五算八」，應改為核實計算。

另外，何欣純表示，原本關於特休假的規定，限制勞工未休畢的特休假不能累積，修正草案中也將一併改善，讓未用完的特休假可以累積至隔年繼續使用。

徐永明批柯將勞工權利和權力搞混

時代力量立委徐永明則批評，柯文哲將勞工的權利（Right）和權力（Power）搞混，要不要「一例一休」是勞工的權利，和想成為大人物的動機以及成為大人物的權力，不能混為一談。

徐永明表示，時代力量不會主動去修「一例一休」，因為資方在意的是工時彈性及加班費問題，而不是落實週休二日，黨團會要求勞動部先把「一例一休」施行以來的工時、加班、失業率及薪資結構等相關資料，在本會期送交立法院，再來談是否應該修法。

國民黨團首席副書記長李彥秀表示，「一例一休」引發社會各界批判，不僅工時計算複雜，各行各業一體適用的制度，引發諸多民怨，現在看來確實很多缺失。

李彥秀也指出，國民黨不會主動提「一例一休」修正草案，若要修法，勞動部應自提版本，不要怕打臉總統蔡英文，更不要把後遺症都推給民進黨立委；屆時，若要啟動修法，國民黨一定會針對條文提出意見。