瑞銀提醒︰想富過三代 別只想省稅

2017-09-03

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣俗諺「富不過三代」，但根據瑞士銀行研究，只要妥善規劃，善用股權信託及財富信託，不僅能夠傳承家族財富，還可鞏固經營權不旁落。瑞銀提醒，想要富過三代，「不要只想到要省稅」。

全球最大的私人財富管理機構瑞士銀行，近兩年針對國內高資產族群，積極推廣「家族傳承規劃」理念。在台灣，家族財富傳承並非全新的概念，但瑞銀向高資產族群推介國外已普遍使用的「股權信託」、「財富信託」。

瑞銀財富管理台灣分公司副董劉瑞霖舉例，南部有家族企業將股權分配給第二代，結果其中一方財務規劃不當，竟將手中的股權出售給外資，連帶把祖墳的土地都給賣掉，如果能提前規劃，把家族企業股權提前信託，每年將孳息規劃分配，就不會出現這樣的問題。

劉瑞霖指出，台灣富豪若提前進行傳承規劃，多是「預立遺囑」，以及用最節省稅負的方式，將財富移轉給子女，不少有錢人會利用贈與稅免稅額，逐年將企業股權移轉給子女，但除了造成股權分散的結果，難免擔心子女敗家、出售股權。

他認為，與其考量節稅，不如善用股權信託、財富信託，雖然簽訂信託契約時，針對他益信託部分，得先繳納二十％遺贈稅，但只要規劃得宜，「幾年後就賺回來」，且能為家族保存、集中財富，還可確保經營權不旁落。

瑞銀以歐洲等家族企業為例，不乏有傳承九代的酒莊，其規劃方式就是，大家長生前將家族企業的股權成立信託，由受託機構持有，未來依信託契約行使投票權，並將孳息分配給受益人。簡而言之，就是將企業股權從財產脫離，可不適用民法繼承機制，可確保家族企業的股權永不流失，避免第一代過世後分家、出售，甚至經營權旁落。