股利課稅 乙案對菜籃族較有利

2017-09-03

退休夫妻股利62萬元 甲案免繳稅 乙案退稅4.15萬

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布稅改方案，股利課稅提出甲、乙兩案，乙案又可二擇一，遭質疑過於複雜。財政部昨說明，甲、乙案各有優缺點，甲案容易瞭解且計算簡便，但股利高者享受較高免稅金額；乙案不易瞭解且複雜，但可維持退稅利益，對中低股利者較有利，以股利六十二萬元的退休夫妻為例，將可退稅四．一五萬元。財政部表示，若最終採取乙案，將透過報稅軟體或稅額試算減少納稅人選擇的困擾。

甲案易計算 股利高享高免稅額

根據規劃，股利所得課稅若採甲案，股利享有固定比率（三十七％）免稅，餘額併入綜合所得總額課稅，適用累進稅率五％至四十％。乙案則是「合併計稅減除抵減稅額」與「單一稅率分開計稅」二擇一制度，前者股利併入綜合所得總額課稅，給予股利八．五％抵減稅額（上限八萬元），抵減有餘可以退稅，一般為適用稅率二十％以下者選用；後者股利按二十六％稅率分開計稅、合併報繳，一般為適用稅率三十％或四十％者選用。

舉例而言，仰賴股利養老的退休族，假設夫妻兩人除了退休金、利息收入（依法減免）外，尚有股利收入六十二萬元，若以甲案試算，課稅所得為零，所以無須繳稅；若以乙案的「合併計稅減除抵減稅額」試算，則可退稅四．一五萬元。

乙案較複雜 但可維持退稅利益

另，假設單薪夫妻年薪六十萬元，股利所得五萬元，若以甲案試算，應納稅額二七七五元；若以乙案的「合併計稅減除抵減稅額」試算，則可退稅五五○元。因此，對於小資族、退休族、菜籃族等中低股利者而言，採取乙案都較甲案更有利，可以維持退稅利益。

財政部官員表示，甲案容易瞭解且計算簡便，股利高者享受較高免稅金額，但餘額併入綜合所得總額課稅，符合所得高者多繳稅的公平概念；由於高股利者多為主要投資人，股利稅負降低後，有助於增加在台投資金額，可創造就業及促進經濟成長。

財政部官員指出，乙案較不易瞭解且複雜些，但可透過報稅軟體或稅額試算減少選擇的困擾，未來將修改報稅軟體，讓系統自動選擇對納稅人最有利的課稅方式。官員表示，乙案讓中低股利者維持退稅利益，高股利者則按單一稅率課稅，有助於增加投資。